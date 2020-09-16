2020-09-16: Нефть Brent торгуется выше $41 за баррель

Обновлено: Сентябрь 16, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-09-16: Нефть Brent торгуется выше $41 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 41,13 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,48%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 38,96 доллара за баррель, прибавив 1,78%.

Цены на нефть выросли во второй день подряд в среду на фоне приостановки добычи нефти в США из-за урагана и выхода отчета, показавшего снижение запасов нефти, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 1,43% до $41,11 за баррель к 09:00 МСК, а на WTI прибавили 1,75% до $38,95 за баррель.

Более 25% добычи нефти и газа в США было прекращено, а нефтяные терминалы были закрыты во вторник из-за урагана «Салли», подошедшего к побережью Мексиканского залива.

«Наша текущая оценка общей потери добычи, связанной с «Салли», составляет от 3 до 6 миллионов баррелей нефти примерно за 11 дней», — говорится в записке Rystad Energy.

Запасы нефти в США резко снизились на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) во вторник. [API/S]

По данным API, запасы нефти сократились на 9,5 миллиона баррелей до 494,6 миллиона за неделю, завершившуюся 11 сентября, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,3 миллиона баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник снизило прогноз спроса на нефть в 2020 году, сославшись на осторожность в отношении темпов экономического восстановления после пандемии коронавируса.

Между тем Организация стран-экспортеров нефти сообщила, что ожидает более резкого падения мирового спроса на нефть, чем прогнозировалось ранее.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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