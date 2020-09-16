2020-09-16: Нефть Brent торгуется выше $41 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 41,13 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 1,48%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 38,96 доллара за баррель, прибавив 1,78%.

Цены на нефть выросли во второй день подряд в среду на фоне приостановки добычи нефти в США из-за урагана и выхода отчета, показавшего снижение запасов нефти, пишет «Investing.com».

Фьючерсы на нефть марки выросли на 1,43% до $41,11 за баррель к 09:00 МСК, а на прибавили 1,75% до $38,95 за баррель.

Более 25% добычи нефти и газа в США было прекращено, а нефтяные терминалы были закрыты во вторник из-за урагана «Салли», подошедшего к побережью Мексиканского залива.

«Наша текущая оценка общей потери добычи, связанной с «Салли», составляет от 3 до 6 миллионов баррелей нефти примерно за 11 дней», — говорится в записке Rystad Energy.

Запасы нефти в США резко снизились на прошлой неделе, показали данные Американского института нефти (API) во вторник. [API/S]

По данным API, запасы нефти сократились на 9,5 миллиона баррелей до 494,6 миллиона за неделю, завершившуюся 11 сентября, тогда как аналитики предполагали, что они вырастут на 1,3 миллиона баррелей.

Международное энергетическое агентство (МЭА) во вторник снизило прогноз спроса на нефть в 2020 году, сославшись на осторожность в отношении темпов экономического восстановления после пандемии коронавируса.

Между тем Организация стран-экспортеров нефти сообщила, что ожидает более резкого падения мирового спроса на нефть, чем прогнозировалось ранее.