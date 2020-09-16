АМКУ рассматривает жалобы газсбытов и электропоставщиков

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает ряд жалоб газоснабжающих компаний на действия конкурентов по созданию препятствий потребителям по изменению ими поставщика природного газа.

Об этом сообщила глава комитета Ольга Пищанская в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Кроме того, комитет рассматривает заявления электропоставщиков относительно возможного злоупотребления монопольным положением Оператором системы передачи (НЭК «Укрэнерго») в части выставления им необоснованных счетов за услуги», – сообщила Пищанская.

По ее словам, по каждому из этих направлений антимонопольное ведомство сотрудничает с энергорегулятором НКРЭКУ.

«По результатам рассмотрения и в случае выявления нарушений законодательства комитет примет соответствующие решения и наложит штрафы. Если комиссия установит нарушения нормативных актов в сфере энергетики, к нарушителям будет применен инструментарий НКРЭКУ», – отметила Пищанская.

Глава АМКУ подчеркнула, что общая задача регуляторов – обеспечить эффективное функционирование энергетических рынков: чтобы каждый потребитель мог получать качественные товары и услуги по минимально возможной цене.

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