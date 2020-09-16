АМКУ рассматривает жалобы газсбытов и электропоставщиков

Обновлено: Сентябрь 16, 2020. Тэги: , ,

АМКУ рассматривает жалобы газсбытов и электропоставщиков

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рассматривает ряд жалоб газоснабжающих компаний на действия конкурентов по созданию препятствий потребителям по изменению ими поставщика природного газа.

Об этом сообщила глава комитета Ольга Пищанская в интервью агентству Интерфакс-Украина.

«Кроме того, комитет рассматривает заявления электропоставщиков относительно возможного злоупотребления монопольным положением Оператором системы передачи (НЭК «Укрэнерго») в части выставления им необоснованных счетов за услуги», – сообщила Пищанская.

По ее словам, по каждому из этих направлений антимонопольное ведомство сотрудничает с энергорегулятором НКРЭКУ.

«По результатам рассмотрения и в случае выявления нарушений законодательства комитет примет соответствующие решения и наложит штрафы. Если комиссия установит нарушения нормативных актов в сфере энергетики, к нарушителям будет применен инструментарий НКРЭКУ», – отметила Пищанская.

Глава АМКУ подчеркнула, что общая задача регуляторов – обеспечить эффективное функционирование энергетических рынков: чтобы каждый потребитель мог получать качественные товары и услуги по минимально возможной цене.

Читайте в «Терминале», Голова Антимонопольного комітету України Ольга Піщанська застерегла учасників ринку природного газу для населення від недобросовісної конкуренції.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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