Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду поднимаются более чем на 2%, продолжая начавшееся накануне ралли на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США.

Передает Investing.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, упали на 9,52 млн баррелей, дистиллятов — на 1,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 3,8 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 17:00 по Киеву в среду составляет $41,51 за баррель, что на $0,98 (2,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,32 за баррель, что на $1,04 (2,72%) выше уровня предыдущей сессии.

Данные API дополнили ряд других факторов, которые во вторник начали оказывать поддержку ценам на нефть, отмечает The Wall Street Journal. В их числе подготовка к урагану «Салли», обрушившемуся на юго-восточную часть США. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), в заливе было остановлено более 25% добычи нефти.

Тем не менее, как ОПЕК, так и Международное энергетическое агентство (МЭА) на этой неделе ухудшили прогнозы мирового спроса на нефть.

Ранее «Терминал» писал, что МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году.