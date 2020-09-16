Рубрика | Др. страны, Нефть

Цены на нефть продолжают расти

Обновлено: Сентябрь 16, 2020. Тэги:

Цены на нефть продолжают расти

Цены на нефть эталонных марок в ходе торгов в среду поднимаются более чем на 2%, продолжая начавшееся накануне ралли на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США.

Передает Investing.

Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 11 сентября, упали на 9,52 млн баррелей, дистиллятов — на 1,1 млн баррелей, в то время как запасы бензина выросли на 3,8 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:00 по Киеву в среду составляет $41,51 за баррель, что на $0,98 (2,42%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,32 за баррель, что на $1,04 (2,72%) выше уровня предыдущей сессии.

Данные API дополнили ряд других факторов, которые во вторник начали оказывать поддержку ценам на нефть, отмечает The Wall Street Journal. В их числе подготовка к урагану «Салли», обрушившемуся на юго-восточную часть США. По данным Бюро по вопросам экологической безопасности США (BSEE), в заливе было остановлено более 25% добычи нефти.

Тем не менее, как ОПЕК, так и Международное энергетическое агентство (МЭА) на этой неделе ухудшили прогнозы мирового спроса на нефть.

Ранее «Терминал» писал, что МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть в 2020 году.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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