Рубрика | газ, Др. страны

ФРГ предложила США миллиардный выкуп за «Северный поток-2″

Обновлено: Сентябрь 16, 2020. Тэги: , ,

ФРГ предложила США миллиардный выкуп за «Северный поток-2″

Германия выразила готовность выделить миллиард евро на строительство терминалов для приема сжиженного газа из США. Взамен США должны были не мешать завершению строительства «Северного потока-2″, сообщает Die Zeit.

Передает DW.

Правительство ФРГ, пытаясь спасти спорный проект газопровода»Северный поток — 2″, предложило США миллиардный выкуп. Берлин выразил готовность вложить один миллиард евро в строительство в Германии терминалов для приема американского сжиженного газа, сообщило онлайн-издание еженедельника Die Zeit в среду, 16 сентября. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным издания, министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале августа передал американскому коллеге Стивену Мнучину сначала устно, а затем и письменно предложение Берлина профинансировать строительство двух специальных портов в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене для импорта сжиженного газа из США.

В письменном предложении, отправленном в Вашингтон 7 августа, правительство ФРГ обещает «масштабно увеличить государственную поддержку» сооружения данных терминалов путем выделения дополнительной суммы в размере до одного миллиарда евро.

Взамен федеральное правительство попросило широких уступок со стороны администрации США. «В качестве ответного жеста США разрешат беспрепятственно завершить строительство и эксплуатировать»Северный поток — 2″, — цитирует Zeit Online послание правительства ФРГ. При этом в документе подчеркивается, что «существующие правовые возможности для санкций исчерпаны не будут».

Ранее «Терминал» писал, что в Австрии не видят связи между отравлением Навального и «Северным потоком-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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