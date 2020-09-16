ФРГ предложила США миллиардный выкуп за «Северный поток-2″

Германия выразила готовность выделить миллиард евро на строительство терминалов для приема сжиженного газа из США. Взамен США должны были не мешать завершению строительства «Северного потока-2″, сообщает Die Zeit.

Передает DW.

Правительство ФРГ, пытаясь спасти спорный проект газопровода»Северный поток — 2″, предложило США миллиардный выкуп. Берлин выразил готовность вложить один миллиард евро в строительство в Германии терминалов для приема американского сжиженного газа, сообщило онлайн-издание еженедельника Die Zeit в среду, 16 сентября. Официального подтверждения этой информации нет.

По данным издания, министр финансов ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в начале августа передал американскому коллеге Стивену Мнучину сначала устно, а затем и письменно предложение Берлина профинансировать строительство двух специальных портов в Брунсбюттеле и Вильгельмсхафене для импорта сжиженного газа из США.

В письменном предложении, отправленном в Вашингтон 7 августа, правительство ФРГ обещает «масштабно увеличить государственную поддержку» сооружения данных терминалов путем выделения дополнительной суммы в размере до одного миллиарда евро.

Взамен федеральное правительство попросило широких уступок со стороны администрации США. «В качестве ответного жеста США разрешат беспрепятственно завершить строительство и эксплуатировать»Северный поток — 2″, — цитирует Zeit Online послание правительства ФРГ. При этом в документе подчеркивается, что «существующие правовые возможности для санкций исчерпаны не будут».

Ранее «Терминал» писал, что в Австрии не видят связи между отравлением Навального и «Северным потоком-2″.