«Газпром» в 2020 р заплатить близько $ 2 млрд за транзит газу через Україну

Обновлено: Сентябрь 16, 2020. Тэги: , ,

«Газпром» в 2020 р заплатить близько $ 2 млрд за транзит газу через Україну

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ «Газпром» за транзит російського газу газотранспортною системою (ГТС) України в 2020 році в суму близько $ 2 млрд.

«Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд», — сказав він в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової.

Глава «Нафтогазу» зазначив, що закріплений в контракті принцип «качай або плати» в період економічної кризи є важливим для країни в частині отримання гарантованого доходу від надання транзитних послуг.

Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між «Нафтогазом України» і «Газпромом» закінчився вранці 1 січня 2020 року. Новий договір між компаніями на організацію транспортування, транспортна угода між «Нафтогазом» і «Оператором ГТС України», а також міжоператорська угода між ОГТСУ і «Газпромом» були підписані 30 грудня 2019 року.

Контракт передбачає транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні складає 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит повинен скласти по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Сторони не озвучують прописану в контракті між «Нафтогазом» і «Газпромом» тарифну ставку через конфіденційність, але згідно неофіційно оприлюдненої в мережі інтернет угоди між НАК і «Газпромом», вартість послуги розрахована за ставкою $ 2,66 за 1 тис. куб. м на 100 км.

 «Термінал» писав, експортний прибуток Газпрому впав на 50%.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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