«Газпром» в 2020 р заплатить близько $ 2 млрд за транзит газу через Україну

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ «Газпром» за транзит російського газу газотранспортною системою (ГТС) України в 2020 році в суму близько $ 2 млрд.

«Я думаю, в цьому році цифра буде близькою до $ 2 млрд», — сказав він в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової.

Глава «Нафтогазу» зазначив, що закріплений в контракті принцип «качай або плати» в період економічної кризи є важливим для країни в частині отримання гарантованого доходу від надання транзитних послуг.

Як повідомлялося, укладений у 2009 році транзитний контракт між «Нафтогазом України» і «Газпромом» закінчився вранці 1 січня 2020 року. Новий договір між компаніями на організацію транспортування, транспортна угода між «Нафтогазом» і «Оператором ГТС України», а також міжоператорська угода між ОГТСУ і «Газпромом» були підписані 30 грудня 2019 року.

Контракт передбачає транзит у 2020 році мінімум 65 млрд куб. м російського газу, що в добовому обчисленні складає 178 млн куб. м. У 2021-2024 роках транзит повинен скласти по 40 млрд куб. м. Оплата зазначених обсягів є гарантованою навіть у разі меншого прокачування через ГТС України.

Сторони не озвучують прописану в контракті між «Нафтогазом» і «Газпромом» тарифну ставку через конфіденційність, але згідно неофіційно оприлюдненої в мережі інтернет угоди між НАК і «Газпромом», вартість послуги розрахована за ставкою $ 2,66 за 1 тис. куб. м на 100 км.

«Термінал» писав, експортний прибуток Газпрому впав на 50%.