Коболєв розраховує на швидкий поділ активів «Укрнафти»

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розраховує на швидкий поділ активів ПАТ «Укрнафта» в разі прийняття Верховною Радою законопроектів, які дозволять компанії виплатити 30,5 млрд грн податкового боргу.

«Ми дуже сподіваємося, що на наступному тижні законопроекти будуть заслухані. Вони дозволять нам зачистити проблему зі старими боргами і підійти до поділу активів компанії. Тому сподіваємося, що за кілька місяців ми зможемо сказати, що вся група «Нафтогаз» на 100% належить державі, і інші приватні акціонери і їх інтереси вийшли за межі групи», — сказав він в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровані законопроекти №3004-а і №3005-а, які дозволять ПАТ «Укрнафта» виплатити 30,5 млрд грн податкового боргу відповідно до раніше озвучених керівництвом компанії і НАК «Нафтогаз України» намірів.

Згідно з документом, із спеціального фонду держбюджету «Нафтогазу» буде виділено 32,2 млрд грн компенсації, яку компанія повинна отримати від держави за покладання на неї Кабінетом міністрів спецзобов’язань (ПСО) з продажу газу для потреб населення і ТКЕ. Така компенсація покладена НАК відповідно до ст.11 закону «Про ринок природного газу».

«Спочатку Нафтогаз отримує 32,3 млрд грн за постачання газу на умовах ПСО, визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,8 млрд грн. Потому Нафтогаз має сплатити Укрнафті за 2,06 млрд куб. м газу, поставленого у 2006 році (15,1 млрд грн) та авансовий платіж за газ майбутнього видобутку (24,1 млрд грн). З цих коштів Укрнафта погасить 10,4 млрд грн податкового боргу, 8,7 млрд грн штрафів та 11,5 млрд грн пені (всього 30,5 млрд грн)», — пояснив один із п’яти авторів законопроекту від «Слуги народу» Сергій Нагорняк у Фейсбук.

За його словами, таке рішення проблеми допоможе державі вже в цьому році отримати чистий прибуток в розмірі 10,3 млрд грн, поліпшити баланси обох активів, розблокувати виробничу та інвестиційну діяльність «Укрнафти».

Раніше, в лютому 2019 року, «Нафтогаз» заявив про намір викупити у «Укрнафти» 4 млрд куб. м природного газу за компенсацію, яку компанія повинна отримати від держави за покладання на неї спецзобов’язань за продаж газу населенню і ТКЕ. Зокрема, планувалося укласти договори купівлі-продажу НАК «Укрнафта 2,06 млрд куб. м з ПСГ, а також ще 1,25 млрд куб.м газу і 0,75 млрд куб. м поточного і майбутнього видобутку.

Між «Укрнафтою» і «Нафтогазом» 31 січня 2020 року було укладено договір купівлі-продажу природного газу обсягом 2 млрд 061,805 млн куб. м і оформлений відповідний акт прийому-передачі газу в підземних сховищах (ПСГ) АТ «Укртрансгаз».

У свою чергу, «Укрнафта» направить отримані від угод з НАК кошти до держбюджету як погашення податкового боргу, а також оплатить виниклі за цими операціями податки.

«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК «Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція «Укрнафти», групі компаній, пов’язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, — близько 42% акцій. На балансі «Укрнафти» — 25 бурових установок, 1891 нафтова і 162 газові свердловини, компанії належить 537 АЗС.

Читайте в «Терміналі», шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу уряду та залишив без змін рішення, яким було задоволено позов «Укрнафти» до кабміну щодо несплати підприємством 90% від прибутку при виплаті дивідендів за 2018 рік.