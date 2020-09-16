Коболєв розраховує на швидкий поділ активів «Укрнафти»

Обновлено: Сентябрь 16, 2020. Тэги: , ,

Коболєв розраховує на швидкий поділ активів «Укрнафти»

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв розраховує на швидкий поділ активів ПАТ «Укрнафта» в разі прийняття Верховною Радою законопроектів, які дозволять компанії виплатити 30,5 млрд грн податкового боргу.

«Ми дуже сподіваємося, що на наступному тижні законопроекти будуть заслухані. Вони дозволять нам зачистити проблему зі старими боргами і підійти до поділу активів компанії. Тому сподіваємося, що за кілька місяців ми зможемо сказати, що вся група «Нафтогаз» на 100% належить державі, і інші приватні акціонери і їх інтереси вийшли за межі групи», — сказав він в ефірі Youtube-каналу журналістки Яніни Соколової.

Як повідомлялося, у Верховній Раді зареєстровані законопроекти №3004-а і №3005-а, які дозволять ПАТ «Укрнафта» виплатити 30,5 млрд грн податкового боргу відповідно до раніше озвучених керівництвом компанії і НАК «Нафтогаз України» намірів.

Згідно з документом, із спеціального фонду держбюджету «Нафтогазу» буде виділено 32,2 млрд грн компенсації, яку компанія повинна отримати від держави за покладання на неї Кабінетом міністрів спецзобов’язань (ПСО) з продажу газу для потреб населення і ТКЕ. Така компенсація покладена НАК відповідно до ст.11 закону «Про ринок природного газу».

«Спочатку Нафтогаз отримує 32,3 млрд грн за постачання газу на умовах ПСО, визнає цю компенсацію як дохід, на який буде нарахований податок на прибуток у розмірі 5,8 млрд грн. Потому Нафтогаз має сплатити Укрнафті за 2,06 млрд куб. м газу, поставленого у 2006 році (15,1 млрд грн) та авансовий платіж за газ майбутнього видобутку (24,1 млрд грн). З цих коштів Укрнафта погасить 10,4 млрд грн податкового боргу, 8,7 млрд грн штрафів та 11,5 млрд грн пені (всього 30,5 млрд грн)», — пояснив один із п’яти авторів законопроекту від «Слуги народу» Сергій Нагорняк у Фейсбук.

За його словами, таке рішення проблеми допоможе державі вже в цьому році отримати чистий прибуток в розмірі 10,3 млрд грн, поліпшити баланси обох активів, розблокувати виробничу та інвестиційну діяльність «Укрнафти».

Раніше, в лютому 2019 року, «Нафтогаз» заявив про намір викупити у «Укрнафти» 4 млрд куб. м природного газу за компенсацію, яку компанія повинна отримати від держави за покладання на неї спецзобов’язань за продаж газу населенню і ТКЕ. Зокрема, планувалося укласти договори купівлі-продажу НАК «Укрнафта 2,06 млрд куб. м з ПСГ, а також ще 1,25 млрд куб.м газу і 0,75 млрд куб. м поточного і майбутнього видобутку.

Між «Укрнафтою» і «Нафтогазом» 31 січня 2020 року було укладено договір купівлі-продажу природного газу обсягом 2 млрд 061,805 млн куб. м і оформлений відповідний акт прийому-передачі газу в підземних сховищах (ПСГ) АТ «Укртрансгаз».

У свою чергу, «Укрнафта» направить отримані від угод з НАК кошти до держбюджету як погашення податкового боргу, а також оплатить виниклі за цими операціями податки.

«Укрнафта» є найбільшою нафтовидобувною компанією країни. НАК «Нафтогаз України» належить 50% + 1 акція «Укрнафти», групі компаній, пов’язаних з колишніми акціонерами ПриватБанку, — близько 42% акцій. На балансі «Укрнафти» — 25 бурових установок, 1891 нафтова і 162 газові свердловини, компанії належить 537 АЗС.

Читайте в «Терміналі», шостий апеляційний адмінсуд відмовився задовольнити апеляційну скаргу уряду та залишив без змін рішення, яким було задоволено позов «Укрнафти» до кабміну щодо несплати підприємством 90% від прибутку при виплаті дивідендів за 2018 рік.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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