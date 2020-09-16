Міненерго удосконалює правила продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

У Міністерстві енергетики відбулося позапланове засідання аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Повідомляє Міненерго.

Причиною для скликання комітету стали п’ятничні торги, де через об’єднання продавцем лотів у пакет 1000 МВт створено умови, що стали підставою для можливого обмеження конкуренції для компаній-покупців.

Правила на ринку двосторонніх договорів покликані створювати рівні конкурентні умови для учасників. Водночас, державні компанії, що виставляють електроенергію на аукціони, в першу чергу, мають бути зацікавлені у забезпеченні своєї прибуткової діяльності. Адже керівництво кожної компанії несе персональну відповідальність за реалізацію своєї торговельної стратегії та фінансовий стан компанії.

За результатами засідання компанії державної генерації та члени аукціонного комітету у триденний термін мають надати пропозиції щодо удосконалення механізмів продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах.

Пропозиції розглянуть на наступному засіданні комітету.

Раніше «Термінал» писав, що Міненерго ініціює зміну правил аукціонів для держгенерації.