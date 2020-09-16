Міненерго удосконалює правила продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

Обновлено: Сентябрь 16, 2020. Тэги: , ,

Міненерго удосконалює правила продажу електричної енергії за двосторонніми договорами

У Міністерстві енергетики відбулося позапланове засідання аукціонного комітету з продажу електричної енергії за двосторонніми договорами.

Повідомляє Міненерго.

Причиною для скликання комітету стали п’ятничні торги, де через об’єднання продавцем лотів у пакет 1000 МВт створено умови, що стали підставою для можливого обмеження конкуренції для компаній-покупців.

Правила на ринку двосторонніх договорів покликані створювати рівні конкурентні умови для учасників. Водночас, державні компанії, що виставляють електроенергію на аукціони, в першу чергу, мають бути зацікавлені у забезпеченні своєї прибуткової діяльності. Адже керівництво кожної компанії несе персональну відповідальність за реалізацію своєї торговельної стратегії та фінансовий стан компанії.

За результатами засідання компанії державної генерації та члени аукціонного комітету у триденний термін мають надати пропозиції щодо удосконалення механізмів продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах.

Пропозиції розглянуть на наступному засіданні комітету.

Раніше «Термінал» писав, що Міненерго ініціює зміну правил аукціонів для держгенерації.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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