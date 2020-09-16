Парламент намерен разрешить Оператору ГТС покупать газ на бирже

Обновлено: Сентябрь 16, 2020. Тэги: , ,

Парламент намерен разрешить Оператору ГТС покупать газ на бирже

Верховная рада поддержала за основу законопроект № 3176, который может разрешить Оператору ГТС Украины закупку природного газа для балансирующих потребностей на торговых платформах. «За» проголосовал 251 нардеп.

Передает 112 канал.

Проектом предусматривается внести изменения в закон Украины «О публичных закупках».

Согласно пояснительной записке, законодательство разработано с целью усовершенствования действующего для создания возможностей для покупки оператором ГТС краткосрочных стандартизированных продуктов газа на торговой платформе, то есть бирже, что позволит обеспечить прозрачность, свободный доступ к информации и привлечение большого количества участников — субъектов рынка природного газа.

 Возможность закупки газа оператором ГТС для балансирующих потребностей была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года. Однако в силу ограничений закона «О публичных закупках» Оператор ГТС не может выполнять условия кодекса. Закон о публичных закупках обязывает оператора осуществлять такие закупки исключительно через Prozorro.

На предприятии ранее подчеркивали, что закупка газа на торговой платформе даст толчок для дальнейшего развития всего газового рынка Украины и существенно сблизит его с рынками Евросоюза.

Ранее «Терминал» писал, что Украина импортирует газ рекордными темпами, — Оператор ГТС Украины.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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