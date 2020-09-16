Парламент намерен разрешить Оператору ГТС покупать газ на бирже

Верховная рада поддержала за основу законопроект № 3176, который может разрешить Оператору ГТС Украины закупку природного газа для балансирующих потребностей на торговых платформах. «За» проголосовал 251 нардеп.

Передает 112 канал.

Проектом предусматривается внести изменения в закон Украины «О публичных закупках».

Согласно пояснительной записке, законодательство разработано с целью усовершенствования действующего для создания возможностей для покупки оператором ГТС краткосрочных стандартизированных продуктов газа на торговой платформе, то есть бирже, что позволит обеспечить прозрачность, свободный доступ к информации и привлечение большого количества участников — субъектов рынка природного газа.

Возможность закупки газа оператором ГТС для балансирующих потребностей была прописана в Кодексе ГТС еще с 2015 года. Однако в силу ограничений закона «О публичных закупках» Оператор ГТС не может выполнять условия кодекса. Закон о публичных закупках обязывает оператора осуществлять такие закупки исключительно через Prozorro.

На предприятии ранее подчеркивали, что закупка газа на торговой платформе даст толчок для дальнейшего развития всего газового рынка Украины и существенно сблизит его с рынками Евросоюза.

Ранее «Терминал» писал, что Украина импортирует газ рекордными темпами, — Оператор ГТС Украины.