Українці цього року взяли понад 1 млрд грн «теплих кредитів»

Українці у 2020 році за програмою «теплих кредитів» залучили понад 1 млрд грн.

Про це заявили у пресслужбі Держенергоефективності.

“Серед дієвих програм підтримки українців у питаннях енергозбереження та утеплення осель — “теплі кредити”. У 2020 році програмою скористалося понад 100 тис. родин, залучивши більше 1 млрд грн “теплих кредитів”, — повідомив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Вказано, що за всі 6 років програма довела свою ефективність: близько 850 тис. українців інвестували більше 8,6 млрд грн в енергоефективні заходи та вже заощаджують на комунальних послугах, а держава підтримала їх у цьому, надавши 3,2 млрд грн співфінансування за “теплими кредитами”. При цьому, активізувався бізнес, у т.ч. в суміжних галузях.

“Усвідомлюючи затребуваність програми, Держенергоефективності за підтримки Міненерго вже розроблено та подано на розгляду уряду проект рішення щодо продовження та розширення програми “теплих кредитів” на 2021 рік”, — вказали в агентстві.

«Термінал» писав, здобутки та шляхи подальшої співпраці України та Фінляндії – ключова тема наради, яку обговорили заступник Міністра енергетики з питань євроінтеграції Ярослав Демченков, т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура, Посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, представники Міненерго, МЗС Фінляндії та НЕФКО.

