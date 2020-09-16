Українці цього року взяли понад 1 млрд грн «теплих кредитів»

Обновлено: Сентябрь 16, 2020. Тэги: ,

Українці цього року взяли понад 1 млрд грн «теплих кредитів»

Українці у 2020 році за програмою «теплих кредитів» залучили понад 1 млрд грн.

Про це заявили у пресслужбі Держенергоефективності.

“Серед дієвих програм підтримки українців у питаннях енергозбереження та утеплення осель — “теплі кредити”. У 2020 році програмою скористалося понад 100 тис. родин, залучивши більше 1 млрд грн “теплих кредитів”, — повідомив т.в.о. голови Держенергоефективності Костянтин Гура.

Вказано, що за всі 6 років програма довела свою ефективність: близько 850 тис. українців інвестували більше 8,6 млрд грн в енергоефективні заходи та вже заощаджують на комунальних послугах, а держава підтримала їх у цьому, надавши 3,2 млрд грн співфінансування за “теплими кредитами”. При цьому, активізувався бізнес, у т.ч. в суміжних галузях.

“Усвідомлюючи затребуваність програми, Держенергоефективності за підтримки Міненерго вже розроблено та подано на розгляду уряду проект рішення щодо продовження та розширення програми “теплих кредитів” на 2021 рік”, — вказали в агентстві.

«Термінал» писав, здобутки та шляхи подальшої співпраці України та Фінляндії – ключова тема наради, яку обговорили заступник Міністра енергетики з питань євроінтеграції Ярослав Демченков, т.в.о. Голови Держенергоефективності Костянтин Гура, Посол Фінляндії в Україні Пяйві Лайне, представники Міненерго, МЗС Фінляндії та НЕФКО.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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