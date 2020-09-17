2020-09-17: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Сентябрь 17, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-09-17: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в четверг утром в ходе торгов изменились в цене до 41,67 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,30%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,56 доллара за баррель, потеряв 1,49%.

Цены на нефть эталонных марок в четверг снижаются после уверенного роста по итогам предыдущих торгов, пишет «Investing.com».

Накануне рынок поддержали данные о снижении запасов нефти в США. В четверг инвесторы ожидают онлайн-встречи мониторингового министерского комитета ОПЕК+ (JMMC).

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 4,39 млн баррелей — до 496,04 млн баррелей, Помимо этого, в среду утром ураган «Салли» достиг побережья штата Алабама. Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, на которые ссылается MarketWatch, по состоянию на среду было остановлено около 27,5% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 08:09 мск в четверг составляет $41,7 за баррель, что на $0,52 (1,23%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в среду эти контракты подорожали на $1,69 (4,2%).

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,57 (1,42%) — до $39,59 за баррель. В среду фьючерсы поднялись в цене на $1,88 (4,9%).

Тем временем аналитики ожидают, что заседание мониторингового министерского комитета ОПЕК+ в четверг не приведет к значительным изменениям, а участники встречи сконцентрируются на контроле соблюдения сделки по сокращению добычи, пишет S&P Global Platts.

По мнению аналитика AxiCorp Стивена Иннса, от встречи не следует ожидать «ничего, что могло бы вывести нефтяной рынок из нынешнего спада и подтолкнуть Brent обратно к $45 за баррель».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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