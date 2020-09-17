Арабский ADNOC сократит поставки нефти на 25%

Обновлено: Сентябрь 17, 2020. Тэги: , , ,

Арабский ADNOC сократит поставки нефти на 25%

ADNOC в ноябре сократит поставки каждого из своих четырех сортов нефти на 25% по сравнению с контрактными обязательствами после снижения на 30% месяцем ранее.

Об это говорится в заявлении Национальной нефтяной компания Абу-Даби, пишет АНГИ.

Отмечается, что это коснется поставок сортов нефти Murban, Umm Lulu, Das и Upper Zakum.

В июле, августе и сентябре ADNOC сокращала поставки на 5% ежемесячно, а в октябре будет сокращать их на 30%. Сокращение происходит в рамках договоренностей ОПЕК+ по снижению добычи, пишет «Прайм».

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. В период с августа до конца года альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 млн баррелей в сутки, а далее будет снижать на 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

«Терминал» писал,  Организация стран-экспортеров нефти снова снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году и теперь ждет его сокращения на 9,46 миллиона баррелей в сутки к прошлогоднему уровню до 90,23 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе ОПЕК.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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