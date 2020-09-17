Арабский ADNOC сократит поставки нефти на 25%

ADNOC в ноябре сократит поставки каждого из своих четырех сортов нефти на 25% по сравнению с контрактными обязательствами после снижения на 30% месяцем ранее.

Об это говорится в заявлении Национальной нефтяной компания Абу-Даби, пишет АНГИ.

Отмечается, что это коснется поставок сортов нефти Murban, Umm Lulu, Das и Upper Zakum.

В июле, августе и сентябре ADNOC сокращала поставки на 5% ежемесячно, а в октябре будет сокращать их на 30%. Сокращение происходит в рамках договоренностей ОПЕК+ по снижению добычи, пишет «Прайм».

Новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки на три месяца. В период с августа до конца года альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 млн баррелей в сутки, а далее будет снижать на 5,8 млн до конца апреля 2022 года.

«Терминал» писал, Организация стран-экспортеров нефти снова снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году и теперь ждет его сокращения на 9,46 миллиона баррелей в сутки к прошлогоднему уровню до 90,23 миллиона баррелей в сутки, говорится в сентябрьском докладе ОПЕК.