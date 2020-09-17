Програму «теплих» кредитів планують продовжити ще на рік

Обновлено: Сентябрь 17, 2020. Тэги: ,

Програму «теплих» кредитів планують продовжити ще на рік

Понад 17 тисяч учасників скористалися «теплими» кредитами – у енергоощадні заходи було інвестовано 1 млрд грн. Про це повідомила в. о. Міністра енергетики Ольга Буславець під час виступу на 11-му Європейсько-українському енергетичному дні.

Повідомляє Міненерго.

«У Міністерстві енергетики діє на сьогодні програма з енергоефективних заходів – так звані «теплі» кредити для населення. Вже понад 17 тисяч сімей змогли використати цю можливість. Було інвестовано тільки за цей рік 1 мільярд гривень», – зазначила Ольга Буславець.

За оцінками експертів, енергоощадні заходи дозволяють зменшувати комунальні платежі на 20-40%.

Визнаючи ефективність цієї програми, Міністерство ініціює її продовження на наступний рік.

«Ми проговорювали необхідність продовження Державної цільової програми з енергоефективності, надання «теплих» кредитів, ще на рік. Ми вважаємо це дуже позитивна і соціально направлена ефективна програма, яка довела свій результат», – наголосила в.о. Міністра.

За її словами, Прем’єр-міністр підтримує пропозицію щодо продовження програми.

Раніше «Термінал» писав, що українці цього року взяли понад 1 млрд грн «теплих кредитів».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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