Програму «теплих» кредитів планують продовжити ще на рік

Понад 17 тисяч учасників скористалися «теплими» кредитами – у енергоощадні заходи було інвестовано 1 млрд грн. Про це повідомила в. о. Міністра енергетики Ольга Буславець під час виступу на 11-му Європейсько-українському енергетичному дні.

Повідомляє Міненерго.

«У Міністерстві енергетики діє на сьогодні програма з енергоефективних заходів – так звані «теплі» кредити для населення. Вже понад 17 тисяч сімей змогли використати цю можливість. Було інвестовано тільки за цей рік 1 мільярд гривень», – зазначила Ольга Буславець.

За оцінками експертів, енергоощадні заходи дозволяють зменшувати комунальні платежі на 20-40%.

Визнаючи ефективність цієї програми, Міністерство ініціює її продовження на наступний рік.

«Ми проговорювали необхідність продовження Державної цільової програми з енергоефективності, надання «теплих» кредитів, ще на рік. Ми вважаємо це дуже позитивна і соціально направлена ефективна програма, яка довела свій результат», – наголосила в.о. Міністра.

За її словами, Прем’єр-міністр підтримує пропозицію щодо продовження програми.

Раніше «Термінал» писав, що українці цього року взяли понад 1 млрд грн «теплих кредитів».