Впровадження «зеленого» курсу стимулюватиме Україну реформувати енергосистему

Ключем до кліматичної нейтральності України є енергоефективність та виробництво енергії з ВДЕ.

Про це під час 11-й Європейсько-українського енергетичного дня сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«З реалізацією європейського «зеленого» курсу пов’язані виклики, обумовлені комплексом складних проблем в енергетичному секторі та системною кризою в економіці, яка поглиблена пандемією. Ми на сьогодні багато робимо багато, щоб мінімізувати ці кризові явища», — сказала Буславець.

На її думку, «зелений» курс — це стимул для України стати сильнішою як держава.

«Під час реалізації цього курсу важливо забезпечити безпеку, стабільну роботу енергетичної системи шляхом проведення якісної реформи. У цьому контексті треба визначити прагнення України системно здійснювати заходи з підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ», — зазначила Буславець.

Вона підкреслила, що енергоефективність — це ключ до кліматичної нейтральності, а також зниження споживання ресурсів.

«На сьогодні Міненерго розробило національний план енергоефективності до 2030 року, там дійсно є дуже амбітні цілі для нашої країни. Цей план має певні індикатори для виконання у 2021, 2025, 2030 роках», — додала Буславець.

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