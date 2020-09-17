Впровадження «зеленого» курсу стимулюватиме Україну реформувати енергосистему

Обновлено: Сентябрь 17, 2020. Тэги: , ,

Впровадження «зеленого» курсу стимулюватиме Україну реформувати енергосистему

Ключем до кліматичної нейтральності України є енергоефективність та виробництво енергії з ВДЕ.

Про це під час 11-й Європейсько-українського енергетичного дня сказала в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

«З реалізацією європейського «зеленого» курсу пов’язані виклики, обумовлені комплексом складних проблем в енергетичному секторі та системною кризою в економіці, яка поглиблена пандемією. Ми на сьогодні багато робимо багато, щоб мінімізувати ці кризові явища», — сказала Буславець.

На її думку, «зелений» курс — це стимул для України стати сильнішою як держава.

«Під час реалізації цього курсу важливо забезпечити безпеку, стабільну роботу енергетичної системи шляхом проведення якісної реформи. У цьому контексті треба визначити прагнення України системно здійснювати заходи з підвищення енергоефективності та розвитку ВДЕ», — зазначила Буславець.

Вона підкреслила, що енергоефективність — це ключ до кліматичної нейтральності, а також зниження споживання ресурсів.

«На сьогодні Міненерго розробило національний план енергоефективності до 2030 року, там дійсно є дуже амбітні цілі для нашої країни. Цей план має певні індикатори для виконання у 2021, 2025, 2030 роках», — додала Буславець.

Читайте також, проєкт закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» допоможе стабілізувати галузь у частині маневрових потужностей і дати нові стимули для розвитку «зеленої» енергетики.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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