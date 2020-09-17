ЄС надасть EUR10 млн на підтримку «зелених» проектів в Україні — Рябчин

Обновлено: Сентябрь 17, 2020. Тэги: , , , ,

ЄС надасть EUR10 млн на підтримку «зелених» проектів в Україні — Рябчин

Україна та ЄС на саміті 1 жовтня планують укласти угоду про реалізацію проекту з підтримки інновацій, пов’язаних із відновлювальною енергетикою та енергоефективністю, обсягом EUR10 млн, повідомив радник віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин.

Інформує Інтерфакс-Україна.

«Хочу подякувати ЄС за підтримку 10-мільйонного проекту, який називається кейс і який буде підписаний на саміті Україна-ЄС 1 жовтня. Там є велика підтримка і проектів із European Green Deal, і екологізації, і декарбонізації», — сказав Рябчин під час 11-го Енергетичного дня, організованого Європейсько-українським енергетичним агентством у четвер.

За його словами, Україна має величезний потенціал щодо «зелених» інновацій, але компанії, представлені в цьому напрямі, часто демонструють недостатню інституційну спроможність працювати з грантами, домагатися підтримки проектів.

«І ось саме цей 10-мільйонний проект створить інноваційний центр, який, зокрема, допомагатиме підвищувати здатність українських інституцій працювати з грантами. Ціль його запуску — ідентифікувати проблему та знайти її вирішення», — роз’яснив Рябчин завдання майбутнього проекту.

За його словами, Європа має велику кількість вільних коштів, які можуть бути спрямовані на підтримку українських проектів, але «ми не повною мірою використовуємо навіть ті, які вже надані».

Він також повідомив про намір уряду після пандемії розробити програму із відновлення економіки Green recovery, що передбачає план заходів для бізнесу. «Green recovery буде наскрізною тематикою, за якою європейці оцінюватимуть нашу економіку», — зазначив радник віце-прем’єра.

Водночас він висловив думку про необхідність суттєвого розширення повноважень, штату та фінансування Держенергоефективності з метою формування на його базі центру з реалізації завдань European Green Deal.

«Необхідна трансформація Держенергоефективності в справжнє зелене агентство, функції якого охоплюватимуть і напрями, пов’язані з кліматичними проблемами, і з декарбонізацією. Воно має стати основним партнером уряду із реалізації Green Deal», — пояснив Рябчин.

Раніше «Термінал» писав, що Українці цього року взяли понад 1 млрд грн «теплих кредитів».

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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