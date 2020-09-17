ЄС надасть EUR10 млн на підтримку «зелених» проектів в Україні — Рябчин

Україна та ЄС на саміті 1 жовтня планують укласти угоду про реалізацію проекту з підтримки інновацій, пов’язаних із відновлювальною енергетикою та енергоефективністю, обсягом EUR10 млн, повідомив радник віце-прем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Олексій Рябчин.

Інформує Інтерфакс-Україна.

«Хочу подякувати ЄС за підтримку 10-мільйонного проекту, який називається кейс і який буде підписаний на саміті Україна-ЄС 1 жовтня. Там є велика підтримка і проектів із European Green Deal, і екологізації, і декарбонізації», — сказав Рябчин під час 11-го Енергетичного дня, організованого Європейсько-українським енергетичним агентством у четвер.

За його словами, Україна має величезний потенціал щодо «зелених» інновацій, але компанії, представлені в цьому напрямі, часто демонструють недостатню інституційну спроможність працювати з грантами, домагатися підтримки проектів.

«І ось саме цей 10-мільйонний проект створить інноваційний центр, який, зокрема, допомагатиме підвищувати здатність українських інституцій працювати з грантами. Ціль його запуску — ідентифікувати проблему та знайти її вирішення», — роз’яснив Рябчин завдання майбутнього проекту.

За його словами, Європа має велику кількість вільних коштів, які можуть бути спрямовані на підтримку українських проектів, але «ми не повною мірою використовуємо навіть ті, які вже надані».

Він також повідомив про намір уряду після пандемії розробити програму із відновлення економіки Green recovery, що передбачає план заходів для бізнесу. «Green recovery буде наскрізною тематикою, за якою європейці оцінюватимуть нашу економіку», — зазначив радник віце-прем’єра.

Водночас він висловив думку про необхідність суттєвого розширення повноважень, штату та фінансування Держенергоефективності з метою формування на його базі центру з реалізації завдань European Green Deal.

«Необхідна трансформація Держенергоефективності в справжнє зелене агентство, функції якого охоплюватимуть і напрями, пов’язані з кліматичними проблемами, і з декарбонізацією. Воно має стати основним партнером уряду із реалізації Green Deal», — пояснив Рябчин.

Раніше «Термінал» писав, що Українці цього року взяли понад 1 млрд грн «теплих кредитів».