2020-09-18: Нефть Brent продается $43 за баррель

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в пятницу утром в ходе торгов изменились в цене до 43,62 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:04, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,74%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 41,27 доллара за баррель, прибавив 0,73%.

Котировки фьючерсов на выросли в ходе азиатской сессии в пятницу, пишет «Investing.com».

На Нью-Йоркской товарной бирже с поставкой в октябре торгуются по цене 41,06 долл. за баррель, на момент написания данного комментария поднявшись на 0,22%.

Максимумом сессии выступила отметка долл. за баррель. На момент написания материала нашла поддержку на уровне 36,82 долл. и сопротивление — на 41,22 долл.

Фьючерс на индекс USD, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,01% и торгуется на отметке 92,957 долл.

Что касается других товаров, торгующихся на ICE, фьючерс на с поставкой в ноябре вырос на 0,25%, достигнув отметки 43,41 долл. за баррель, а разница в цене между контрактами на и составила 2,35 долл. за баррель.