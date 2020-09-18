2020-09-18: В мелком опте цены на нефтепродукты повысились

18 сентября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.
Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.36% (7 коп/л) до 18.64 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.25% (5 коп/л) до 19.59 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.48% (8 коп/л) до 16.63 грн/л.
|Вид топлива
|сред., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|30 дней, %
|Бензин А-92 евро
|18.64
|0.36
|0.15
|-0.59
|Бензин А-95 евро
|19.59
|0.25
|-0.10
|-0.30
|Дизельное топливо евро
|16.63
|0.48
|-0.66
|-4.71
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