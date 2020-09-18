2020-09-18: В мелком опте цены на нефтепродукты повысились

18 сентября 2020 на рынке нефтепродуктов в Украине отмечался рост цен на бензины А-92 евро, А-95 евро и дизельное топливо в мелком опте.

Так, средняя цена мелкооптовых поставок бензина А-92 евро стала больше на 0.36% (7 коп/л) до 18.64 грн/л. Стоимость мелкооптовых партий бензина А-95 евро за день повысилась на 0.25% (5 коп/л) до 19.59 грн/л. В то же время, дизельное топливо евро в мелком опте выросли в цене на 0.48% (8 коп/л) до 16.63 грн/л.

Вид топлива сред., грн/л сутки, % неделя, % 30 дней, % Бензин А-92 евро 18.64 0.36 0.15 -0.59 Бензин А-95 евро 19.59 0.25 -0.10 -0.30 Дизельное топливо евро 16.63 0.48 -0.66 -4.71

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