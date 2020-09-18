Чешская Škoda готова участвовать в достройке энергоблоков ХАЭС — Энергоатом

В чешской компании Škoda JS a.s. готовы участвовать в достройке третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС (ХАЭС).

Об этом заявил директор и заместитель председателя правления компании Škoda JS a.s. Франтишек Крчек, сообщает пресс-служба НАЭК «Энергоатом».

По его словам, участие Škoda JS как одного из лидеров европейского энергетического машиностроения, в достройке энергоблоков № 3 и № 4 ХАЭС было одной из главных тем переговоров с руководством Энергоатома, которые состоялись в Киеве 16 сентября. Гендиректор Škoda JS убежден: достройка энергоблоков ХАЭС является наиболее экономически выгодным решением для Украины. И специалисты Škoda JS a.s., утверждает директор компании, готовы вернуться к работе по достройке этих энергоблоков.

«Наши специалисты в 2015 году уже посещали Хмельницкую атомную электростанцию, и давали заключение по достройке: по готовности, по технико-экономическому обоснованию. Некоторое оборудование уже было поставлено, в том числе внутреннее, то есть, определенные предварительные работы были выполнены, однако затем они были приостановлены. Сейчас мы готовы к ним вернуться. Высокий уровень текущего сотрудничества Škoda JS и Энергоатома удовлетворяет обе стороны. Компании полностью выполняют взаимные обязательства», — сказал Крчек.

Он также напомнил, что еще в 2014 году между Энергоатомом и Škoda JS был подписан меморандум, в котором сотрудничество по строительству в Украине атомных энергоблоков было названо одним из приоритетов.

«Škoda имеет успешный опыт изготовления и поставки оборудования реакторного острова для энергоблоков типа ВВЭР, всю необходимую техническую документацию и высококвалифицированных специалистов», — подчеркнул директор чешской компании.

По его мнению, проект достройки ХАЭС имеет много общего с достройкой АЭС Моховце в Словакии (строительство энергоблоков № 3 и № 4 АЭС Моховце было остановлено в 1992 году а затем возобновлено). Крчек уточнил, что Škoda JS поставила ключевые системы первого контура и транспортно-технологической части для третьего и четвертого энергоблоков АЭС Моховце. Кроме того, в Škoda JS высоко оценили потенциал украинских предприятий в части локализации производства оборудования для достройки энергоблоков № 3 и № 4 ХАЭС.

«У нас уже есть положительный опыт, когда мы привлекаем к проекту местные фирмы и местных специалистов. По многим причинам это лучший подход — максимально привлекать к проекту местные силы: и рабочих, и специалистов, и поставщиков», — отметил начальник отдела продаж Škoda JS Восточная Европа Ян Умпрехт. Он не исключил, что в будущем компания могла бы привлечь украинские компании к совместной работе по строительству энергоблока № 5 на чешской АЭС Дукованы.

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