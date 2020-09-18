Нафтогаз запровадив систему ETRM

Обновлено: Сентябрь 18, 2020. Тэги:

Нафтогаз запровадив систему ETRM

Дивізіон «Комерція» Групи «Нафтогаз» розпочав дослідно-промислову експлуатацію системи торгівлі енергоносіями та управління ризиками – Energy Trading & Risk Management (ETRM).

Повідомляє Нафтогаз.

Цей продукт пришвидшує ухвалення комерційних рішень за допомогою формування єдиної бази контрагентів, контрактів та угод і обміну даними у реальному часі між функціями front, middle та back офісів, а також безпеки, комплаєнсу, ризик-менеджменту та фінансового контролю. Це допомагає підвищити ефективність, прозорість та контроль операцій з торгівлі газом, а також покращити управління комерційними ризиками і якість управлінських рішень. До прикладу, раніше для узгодження одного контракту на продаж або купівлю газу було потрібно біля 20 підписів та кілька днів, наразі цей процес максимально автоматизований та займає 15-20 хвилин.

Чотири місяці тому, в якості найоптимальнішого рішення ETRM обрали систему TRMTraker компанії Pioneer Solutions LLC. Рішення ETRM може бути згодом впроваджене також для торгівлі електроенергією, нафтою та нафтопродуктами. Тепер Нафтогаз Комерція може системно аналізувати ризики торгівельних позицій та пришвидшити супровід укладання угод, а на наступних етапах впровадження – аналізувати розрахунки з контрагентами та моделювати стан портфелю газу за умови зміни цін, валютних курсів, обсягів видобутку та споживання газу, тощо.

У подальшому планується інтеграція ETRM як з внутрішніми системами, такими як SAP, ERP, так і зовнішніми — системою Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ), Українською енергетичною біржею, системою накладення і валідації ЕЦП та платформою оператора ГТС Словаччини.

За допомогою системи можна бути впевненими в прозорості транзакцій та одразу бачити так званий «аудиторський слід» — хто, коли і які зміни вніс до контракта, хто погодив контрагента, хто відхилив угоду і чому саме.

Раніше «Термінал» писав, що Expert Petroleum збільшуватиме видобуток на виснажених родовищах Нафтогазу у Західній Україні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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