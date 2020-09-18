ОГТСУ: Газогін на Київщині відновлений для транспортування газу

Зараз змонтовано всі 38 метрів нового трубопроводу та проведено дефектоскопію зварних стиків, яка показала позитивні результати.
Про це повідомила пресслужба ОГТСУ.
«Газогін КЗУ–1 відновлений для транспортування газу в штатному режимі. Для остаточної ліквідації всіх наслідків розгерметизації буде здійснено проведення земляних робіт, а саме засипка траншеї, рекультивація і відновлення родючого шару ґрунту найближчими днями. Переривів із постачанням газу українським споживачам та функції ОГТСУ по транзиту блакитного палива територією України немає», — йдеться у повідомленні.
За даними ДСНС, 15 вересня близько 00:20 поблизу смт Чабани Києво-Святошинського району сталася розгерметизація магістрального газопроводу високого тиску діаметром 1020 мм (Київ-Захід України). О 1:10 перекрито подачу газу до газопроводу. По завершенню слідчо-оперативних дій ремонтні бригади ОГТСУ розпочали ліквідацію наслідків, за попередніми оцінками відновлення роботи цієї ділянки магістрального газопроводу займуть 2-3 дні.