В Германии сообщили о готовности «Северного потока 2″ на 97%

Проект «Северный поток 2″ закончен на 97%, это крупный инфраструктурный проект для региона, заявила, выступая в бундестаге ФРГ, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг.

Передает Прайм.

«Это крупный инфракструктурный проект, он завершен на 97%», — заявила Шлезвиг, которая приняла участие в слушаниях в бундестаге по теме «Северный поток 2″.

Она добавила, что угрозы со стороны США в адрес порта Мукран, где занимаются прокладкой труб для «Северного потока 2″, просто чудовищны, они направлены в адрес людей, которые не нарушили закон.

«То, что США… угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, хотя они не совершили ничего незаконного — они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, что это угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году 30-летию объединения Германии, это чудовищно, и я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны», — заявила она.

Ранее «Терминал» писал, что Европарламент призвал ужесточить санкции против России и остановить «Северный поток-2″.