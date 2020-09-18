Рубрика | газ, Др. страны

В Германии сообщили о готовности «Северного потока 2″ на 97%

Обновлено: Сентябрь 18, 2020. Тэги: , ,

В Германии сообщили о готовности «Северного потока 2″ на 97%

Проект «Северный поток 2″ закончен на 97%, это крупный инфраструктурный проект для региона, заявила, выступая в бундестаге ФРГ, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг.

Передает Прайм.

«Это крупный инфракструктурный проект, он завершен на 97%», — заявила Шлезвиг, которая приняла участие в слушаниях в бундестаге по теме «Северный поток 2″.

Она добавила, что угрозы со стороны США в адрес порта Мукран, где занимаются прокладкой труб для «Северного потока 2″, просто чудовищны, они направлены в адрес людей, которые не нарушили закон.

«То, что США… угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, хотя они не совершили ничего незаконного — они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, что это угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году 30-летию объединения Германии, это чудовищно, и я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны», — заявила она.

Ранее «Терминал» писал, что Европарламент призвал ужесточить санкции против России и остановить «Северный поток-2″.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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