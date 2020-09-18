Використання температурних коефіцієнтів у платіжках за газ є незаконним, — НКРЕКП

Обновлено: Сентябрь 18, 2020. Тэги: , ,

Використання температурних коефіцієнтів у платіжках за газ є незаконним, — НКРЕКП

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Ольга Бабій в ефірі телеканалу «Еспрессо» звертає увагу на те, що поки до кінця не зрозуміло, чи мають право облгази використовувати ці коефіцієнти, проте в будь-якому випадку, нарахування за період від 2015 до 2018 року є незаконними.

Передає ТСН.

НКРЕКП неодноразово виносила рішення відносно того, що використання цих коефіцієнтів є незаконним. Аналогічне рішення виносив і Антимонопольний комітет України (АМКУ). Але облгази продовжують використовувати коефіцієнти, а люди і далі отримують платіжки з незрозумілими цифрами.

Ольга Бабій звертає увагу на те, якщо споживач отримав рахунок, в якому з’явилася велика сума або споживачеві щось незрозуміло, йому необхідно звернутися зі скаргою до постачальника. Якщо постачальник не звертає уваги на звернення, необхідно оформити скаргу в НКРЕКП.

Бабій акцентує увагу на тому, що не варто писати гнівні пости в Facebook або скаржитися в усі можливі інстанції — необхідно відразу звертатися саме в НКРЕКП. До того ж, у регулятора є територіальні підрозділи у всіх обласних центрах країни.

«Наприклад, зараз у нас є перший привід перевірити «Київоблгаззбут». Споживач дуже добре оформив заяву і зараз ми вивчаємо це питання. Йому з 2015 року йому нарахували коефіцієнти, яких раніше не було», — розповіла Бабій.

Раніше «Термінал» писав, що старт опалювального сезону під загрозою, — Нафтогаз.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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