Використання температурних коефіцієнтів у платіжках за газ є незаконним, — НКРЕКП

Член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг Ольга Бабій в ефірі телеканалу «Еспрессо» звертає увагу на те, що поки до кінця не зрозуміло, чи мають право облгази використовувати ці коефіцієнти, проте в будь-якому випадку, нарахування за період від 2015 до 2018 року є незаконними.

Передає ТСН.

НКРЕКП неодноразово виносила рішення відносно того, що використання цих коефіцієнтів є незаконним. Аналогічне рішення виносив і Антимонопольний комітет України (АМКУ). Але облгази продовжують використовувати коефіцієнти, а люди і далі отримують платіжки з незрозумілими цифрами.

Ольга Бабій звертає увагу на те, якщо споживач отримав рахунок, в якому з’явилася велика сума або споживачеві щось незрозуміло, йому необхідно звернутися зі скаргою до постачальника. Якщо постачальник не звертає уваги на звернення, необхідно оформити скаргу в НКРЕКП.

Бабій акцентує увагу на тому, що не варто писати гнівні пости в Facebook або скаржитися в усі можливі інстанції — необхідно відразу звертатися саме в НКРЕКП. До того ж, у регулятора є територіальні підрозділи у всіх обласних центрах країни.

«Наприклад, зараз у нас є перший привід перевірити «Київоблгаззбут». Споживач дуже добре оформив заяву і зараз ми вивчаємо це питання. Йому з 2015 року йому нарахували коефіцієнти, яких раніше не було», — розповіла Бабій.

Раніше «Термінал» писав, що старт опалювального сезону під загрозою, — Нафтогаз.