Зеленський пообіцяв закрити заборгованість перед гірникам шахти «Надія»

Зміни до державного бюджету на 2020 рік, які ухвалила Верховна Рада, дадуть змогу погасити заборгованість з заробітної плати перед працівниками державної шахти «Надія».



Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це президент Володимир Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в рамках робочої поїздки на Львівщину.

«Сьогодні наші народні депутати проголосували дуже важливий законопроект – зміни до бюджету. Ми повністю закриваємо заборгованість перед шахтарями шахти «Надія» – це 50 мільйонів. Зрозуміло, грошей мало, але на заробітну плату та на робочі місця ми повинні завжди знаходити», – сказав глава держави.

Крім того, в рамках національної програми «Велике будівництво» ще на 589 млн грн збільшено фінансування будівництва місцевих доріг на Львівщині. «Це теж дуже важливо – ми бачимо рекордну кількість побудованих доріг у Львівській області. Вже будується 250 км нових доріг на Львівщині. Побудована важлива дорога на Східницю. Теж сьогодні проголосували депутати – дякую, що вони мене почули, – виділення ще 30 мільйонів гривень на міст у Східницю, якого не вистачало», – сказав президент.

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