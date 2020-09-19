В августе украинские потребители электроэнергии сэкономили 600 млн гривень — Буславец

В августе украинцы сэкономили 600 млн грн благодаря снижению “зеленых” тарифов. Об этом во время брифинга журналистам заявила и. о. министра энергетики Ольга Буславец. Об этом сообщают Электровести.

И. о. министра энергетики уточнила, что такая экономия стала возможной благодаря меморандуму, подписанному между правительством и производителями возобновляемых источников энергии.

“Меморандум стал основой для разработки законопроекта об урегулировании вопросов, которые возникли в этой области. Закон действует с 1 августа и уже показал положительные результаты. Наши потребители только за август смогли сэкономить 600 млн грн и даже чуть больше”, – рассказала она.

Буславец добавила, что по результатам двух декад августа государственное предприятие “Гарантированный покупатель” оплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 100% стоимости электроэнергии по “зеленому” тарифу.

“Такого не было в предыдущие месяцы. Я напомню, что оплата была на уровне до 5%”, – рассказала и. о. министра.