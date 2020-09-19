В августе украинские потребители электроэнергии сэкономили 600 млн гривень — Буславец

Обновлено: Сентябрь 19, 2020.

В августе украинские потребители электроэнергии сэкономили 600 млн гривень — Буславец

В августе украинцы сэкономили 600 млн грн благодаря снижению “зеленых” тарифов. Об этом во время брифинга журналистам заявила и. о. министра энергетики Ольга Буславец. Об этом сообщают Электровести.
И. о. министра энергетики уточнила, что такая экономия стала возможной благодаря меморандуму, подписанному между правительством и производителями возобновляемых источников энергии.

“Меморандум стал основой для разработки законопроекта об урегулировании вопросов, которые возникли в этой области. Закон действует с 1 августа и уже показал положительные результаты. Наши потребители только за август смогли сэкономить 600 млн грн и даже чуть больше”, – рассказала она.

Буславец добавила, что по результатам двух декад августа государственное предприятие “Гарантированный покупатель” оплатило производителям электроэнергии из возобновляемых источников 100% стоимости электроэнергии по “зеленому” тарифу.

“Такого не было в предыдущие месяцы. Я напомню, что оплата была на уровне до 5%”, – рассказала и. о. министра.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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