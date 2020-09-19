Втрата вилучених АЗС – експосадовцю поліції Київщини повідомлено про підозру

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишньому начальнику слідчого управління ГУ Нацполіції в Київській області у перевищенні службових повноважень працівником правоохоронного органу, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 3 ст. 365 КК України).

Про це повідомила пресслужба ОГПУ.

За даними слідства, начальник слідчого управління та четверо слідчих – його підлеглих, всупереч встановленого порядку, здійснили незаконну передачу вилученого під час досудового розслідування майна неуповноваженій особі – товариству з сумнівною репутацією. Такі дії призвели до безповоротної втрати речових доказів — обладнання для шести автозаправних комплексів і палива та заподіяння майнової шкоди на суму 1,5 млн грн.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням ДБР. Слідчі дії тривають, ще чотирьом слідчим планується повідомити про підозру найближчим часом.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.