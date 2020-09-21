Будівництво блоку на СлавТЕС включено до Енергетичної стратегії — Буславець

Обновлено: Сентябрь 21, 2020. Тэги: , ,

Будівництво блоку на СлавТЕС включено до Енергетичної стратегії — Буславець

ПАТ «Донбасенерго» очікує надання Україною державних гарантій для реалізації спільного з китайською Dongfang Electric International Corporation (DEIC) проєкту з будівництва нового блоку СлавТЕС.

Про це повідомила пресслужба Донбасенерго.

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець зазначила, що майбутній блок, спроєктований для використання низькосортного вугілля, буде екологічним, з великим діапазоном регулюючих потужностей, що надзвичайно необхідно Об’єднаній енергосистемі країни.

«Проєкт готовий, але є труднощі із залученням інвестицій та коштів. Спільно з Мінфіном будемо шукати можливі шляхи для реалізації цього проєкту. Це дуже актуально для наших шахт», — додала вона.

Нині ПАТ «Донбасенерго» очікує надання Україною державних гарантій для реалізації спільного з китайською Dongfang Electric International Corporation (DEIC) проєкту з будівництва нового блоку СлавТЕС.

Ціна контракту з DEIC становить $ 684,296 млн. Фінансування реконструкції має бути здійснено на 70 % коштом кредитних коштів китайського банку. Реалізація проєкту продовжить ресурс СлавТЕС на 40 років, підвищить ефективність роботи, зменшить питомі витрати палива і витрати на технічне обслуговування. Новий блок відповідатиме всім технічним вимогам ENTSO-E та європейським директивам охорони навколишнього середовища.

Раніше «Термінал» писав, працівники ПАТ «Донбасенерго» та гірники шахти 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» пікетують Донецьку облдержадміністрацію та ПАТ «Донецькоблгаз, вимагаючи відновити газопостачання Слов’янської ТЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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