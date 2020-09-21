Будівництво блоку на СлавТЕС включено до Енергетичної стратегії — Буславець

ПАТ «Донбасенерго» очікує надання Україною державних гарантій для реалізації спільного з китайською Dongfang Electric International Corporation (DEIC) проєкту з будівництва нового блоку СлавТЕС.

Про це повідомила пресслужба Донбасенерго.

В.о. міністра енергетики Ольга Буславець зазначила, що майбутній блок, спроєктований для використання низькосортного вугілля, буде екологічним, з великим діапазоном регулюючих потужностей, що надзвичайно необхідно Об’єднаній енергосистемі країни.

«Проєкт готовий, але є труднощі із залученням інвестицій та коштів. Спільно з Мінфіном будемо шукати можливі шляхи для реалізації цього проєкту. Це дуже актуально для наших шахт», — додала вона.

Нині ПАТ «Донбасенерго» очікує надання Україною державних гарантій для реалізації спільного з китайською Dongfang Electric International Corporation (DEIC) проєкту з будівництва нового блоку СлавТЕС.

Ціна контракту з DEIC становить $ 684,296 млн. Фінансування реконструкції має бути здійснено на 70 % коштом кредитних коштів китайського банку. Реалізація проєкту продовжить ресурс СлавТЕС на 40 років, підвищить ефективність роботи, зменшить питомі витрати палива і витрати на технічне обслуговування. Новий блок відповідатиме всім технічним вимогам ENTSO-E та європейським директивам охорони навколишнього середовища.

Раніше «Термінал» писав, працівники ПАТ «Донбасенерго» та гірники шахти 1-3 «Новогродівська» ДП «Селидіввугілля» пікетують Донецьку облдержадміністрацію та ПАТ «Донецькоблгаз, вимагаючи відновити газопостачання Слов’янської ТЕС.