На Дашавському підземному сховищі газу розпочато роботи з реконструкції установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу на виробництві. Запланована вартість реконструкції – 216,6 млн грн (з ПДВ). Роботи планується закінчити у IV кварталі 2021 року.

Повідомляє Укртрансгаз.

Дашавське ПСГ, з проектною потужністю у 2,2 млрд куб. м, є третім за обсягами зберігання природного газу українським газосховищем.

Його реконструкція гарантовано забезпечить високу якість природного газу, який подається в магістральні газопроводи. А також підвищить ефективність, оперативність та інформативність роботи технологічного обладнання Дашавського газосховища.

Переобладнання установки осушення газу дозволить скоротити щорічні витрати паливного газу на 55-65%. Окрім того, оновлення технічного обладнання сприятиме зменшенню шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Автоматизація технологічного процесу установки осушення газу, що є частиною проекту, дасть можливість контролювати якісні параметри газу, що подається в магістральні газопроводи, в режимі онлайн.

«Реконструкція Дашавського ПСГ – один з перших проектів, реалізацію якого ми починаємо в рамках десятирічної програми реконструкції. Наразі спостерігається великий попит на українські підземні газосховища як з боку українських, так і іноземних клієнтів. Тому нам дуже важливо, щоб технічне обладнання газосховищ працювало без збоїв, а процеси закачування та відбору природного газу відбувалися стабільно. Крім того, реконструкція установки осушення газу дасть змогу покращити фізико-хімічні показники. За таких умов клієнтам оператора газосховищ не потрібно буде витрачати додаткові ресурси на очищення блакитного палива», — зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Раніше «Термінал» писав, що українськими газосховищами можуть зацікавитися країни Тримор’я – голова PGNiG.