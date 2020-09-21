На Дашавському підземному сховищі газу розпочато роботи з реконструкції установки осушення газу

Обновлено: Сентябрь 21, 2020. Тэги: , , ,

На Дашавському підземному сховищі газу розпочато роботи з реконструкції установки осушення газу

На Дашавському підземному сховищі газу розпочато роботи з реконструкції установки осушення газу з автоматизацією технологічного процесу на виробництві. Запланована вартість реконструкції – 216,6 млн грн (з ПДВ). Роботи планується закінчити у IV кварталі 2021 року.

Повідомляє Укртрансгаз.

Дашавське ПСГ, з проектною потужністю у 2,2  млрд куб. м, є третім за обсягами зберігання природного газу українським газосховищем.

Його реконструкція гарантовано забезпечить високу якість природного газу, який подається в магістральні газопроводи. А також підвищить ефективність, оперативність та інформативність роботи технологічного обладнання Дашавського газосховища.

Переобладнання установки осушення газу дозволить скоротити щорічні витрати паливного газу на 55-65%. Окрім того, оновлення технічного обладнання сприятиме зменшенню шкідливого впливу на навколишнє середовище.

Автоматизація технологічного процесу установки осушення газу, що є частиною проекту, дасть можливість контролювати якісні параметри газу, що подається в магістральні газопроводи, в режимі онлайн.

«Реконструкція Дашавського ПСГ – один з перших проектів, реалізацію якого ми починаємо в рамках десятирічної програми реконструкції. Наразі спостерігається великий попит на українські підземні газосховища як з боку українських, так і іноземних клієнтів. Тому нам дуже важливо, щоб технічне обладнання газосховищ працювало без збоїв, а процеси закачування та відбору природного газу відбувалися стабільно. Крім того, реконструкція установки осушення газу дасть змогу покращити фізико-хімічні показники. За таких умов клієнтам оператора газосховищ не потрібно буде витрачати додаткові ресурси на очищення блакитного палива», — зазначив т.в.о. генерального директора Укртрансгазу Сергій Перелома.

Раніше «Термінал» писав, що українськими газосховищами можуть зацікавитися країни Тримор’я – голова PGNiG.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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