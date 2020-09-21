Польща планує відмовиться від природного газу

Країна має намір замістити його біометаном і воднем.

Про це заявив голова правління польського нафтогазового концерну PGNIG Єжи Квечинський під час міжнародного економічного форуму у Карпачі, пише EcoTown.

«Ми входимо в потужну біометанову програму разом з Orlen (Польський паливний концерн), входимо у водневі технології, — додав він. — Водень ми також хочемо використовувати в наших мережах».

За словами міністр клімату Польщі Махала Куртика, офіційна Варшава розраховує побудувати енергетичну систему з нульовим викидом вуглекислого газу протягом найближчих 20 років.

«70% наших енергетичних блоків мають вік понад 30 років і протягом 20 років ми повинні побудувати нову систему з нульовими викидами і відповідними потужностями, — сказав Куртик. — Це безпрецедентний виклик для Польщі».

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