РГК стверджують, що скоротили заборгованість за послуги балансування майже на чверть

Обновлено: Сентябрь 21, 2020. Тэги: , ,

РГК стверджують, що скоротили заборгованість за послуги балансування майже на чверть

Оператори ГРМ, які працюють під брендом РГК з травня по вересень скоротили заборгованість за послуги балансування майже на чверть, а три компанії повністю розрахувались з Оператором ГТС.

Про це йдеться в пресрелізі РГК.

«Якщо станом на 1 травня 2020 року борги перед Оператором ГТС становили 420 млн. грн., то на 1 вересня вони скоротились до 319 млн. грн. Таким чином, вдалося зменшити заборгованість на 24%.
В той же час, борги за розподіл газу не зменшились, а навпаки збільшились і на 1 вересня склали 1,25 млрд. грн. Ця сума майже в 4 рази перевищує борг перед Оператором ГТС. А кожна п’ята компанія взагалі не має заборгованості перед Оператором ГТС України», — йдеться у повідомленні.

Станом на 1 вересня борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед Операторами ГРМ становлять 1,25 млрд. грн. Серед найбільших боржників —  підприємства ТКЕ , які заборгували 860 млн грн. Також за отримані послуги боргують побутові споживачі, неплатежі котрих становлять  397 млн. грн. В цьому році на зростанні боргів та погіршення розрахунків споживачів вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу.

Оператори ГРМ планують в подальшому розраховуватись з Оператором ГТС і вважають, що ініціатива запровадження розподільчих рахунків з боку Оператора ГТС є неринковим механізмом, який призведе до проблем, аналогічним тим, що спостерігаються в секторі теплопостачання.

Читайте в «Терміналі», Оператор ГТС України провів перші в своїй історії аукціони з розподілу вільної гарантованої річної потужності на 2020-2021 газовий рік згідно з загальним європейським календарем аукціонів ENTSO-G.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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