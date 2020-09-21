РГК стверджують, що скоротили заборгованість за послуги балансування майже на чверть

Оператори ГРМ, які працюють під брендом РГК з травня по вересень скоротили заборгованість за послуги балансування майже на чверть, а три компанії повністю розрахувались з Оператором ГТС.

Про це йдеться в пресрелізі РГК.

«Якщо станом на 1 травня 2020 року борги перед Оператором ГТС становили 420 млн. грн., то на 1 вересня вони скоротились до 319 млн. грн. Таким чином, вдалося зменшити заборгованість на 24%.

В той же час, борги за розподіл газу не зменшились, а навпаки збільшились і на 1 вересня склали 1,25 млрд. грн. Ця сума майже в 4 рази перевищує борг перед Оператором ГТС. А кожна п’ята компанія взагалі не має заборгованості перед Оператором ГТС України», — йдеться у повідомленні.

Станом на 1 вересня борги клієнтів за послуги з розподілу газу перед Операторами ГРМ становлять 1,25 млрд. грн. Серед найбільших боржників — підприємства ТКЕ , які заборгували 860 млн грн. Також за отримані послуги боргують побутові споживачі, неплатежі котрих становлять 397 млн. грн. В цьому році на зростанні боргів та погіршення розрахунків споживачів вплинув мораторій на застосування штрафних санкцій до боржників, введений урядом через пандемію коронавірусу.

Оператори ГРМ планують в подальшому розраховуватись з Оператором ГТС і вважають, що ініціатива запровадження розподільчих рахунків з боку Оператора ГТС є неринковим механізмом, який призведе до проблем, аналогічним тим, що спостерігаються в секторі теплопостачання.

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