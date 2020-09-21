Україна готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%

Обновлено: Сентябрь 21, 2020. Тэги: , , , ,

Україна готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%

Станом на 18 вересня Україна готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%, а запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі. Про це Прем’єр-міністру Денису Шмигалю доповіли під час засідання Антикризового енергетичного штабу, в рамках якого обговорювали питання готовності теплопостачальних організацій до опалювального сезону. Участь у засіданні взяли в. о. Міністра енергетики Ольга Буславець, Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, керівництво енергетичних підприємств, народні депутати. У режимі онлайн до засідання долучилися голови обласних державних адміністрацій.

Повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр відзначив, що Уряд одразу після призначення визначив пріоритетом виведення енергетичної галузі з кризи та забезпечив усі умови для успішної підготовки та проходження зими.

«Всі українські родини, дитячі садочки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом. У нас є для цього всі умови. Сьогодні бачимо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ, маємо рекордні запаси газу», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр доручив головам ОДА, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству енергетики, Фонду державного майна та НАК «Нафтогаз України» оперативно розв’язати питання з проблемними ТЕЦ.

За підсумками засідання Денис Шмигаль також доручив очільникам обласних держадміністрацій щотижня проводити наради з підготовки до опалювального сезону та доповідати про їх результати Міністерству енергетики.

Читайте у «Терміналі»: Запасы газа в ПХГ Украины превысили 27,2 млрд куб. м.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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