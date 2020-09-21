Станом на 18 вересня Україна готова до осінньо-зимового опалювального сезону на 90%, а запаси палива на ТЕС і ТЕЦ стабільно високі. Про це Прем’єр-міністру Денису Шмигалю доповіли під час засідання Антикризового енергетичного штабу, в рамках якого обговорювали питання готовності теплопостачальних організацій до опалювального сезону. Участь у засіданні взяли в. о. Міністра енергетики Ольга Буславець, Міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов, керівництво енергетичних підприємств, народні депутати. У режимі онлайн до засідання долучилися голови обласних державних адміністрацій.

Повідомляє Урядовий портал.

Прем’єр-міністр відзначив, що Уряд одразу після призначення визначив пріоритетом виведення енергетичної галузі з кризи та забезпечив усі умови для успішної підготовки та проходження зими.

«Всі українські родини, дитячі садочки, школи та лікарні взимку повинні бути забезпечені теплом. У нас є для цього всі умови. Сьогодні бачимо стабільно високі запаси палива на ТЕС і ТЕЦ, маємо рекордні запаси газу», — зазначив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр доручив головам ОДА, Міністерству розвитку громад та територій, Міністерству енергетики, Фонду державного майна та НАК «Нафтогаз України» оперативно розв’язати питання з проблемними ТЕЦ.

За підсумками засідання Денис Шмигаль також доручив очільникам обласних держадміністрацій щотижня проводити наради з підготовки до опалювального сезону та доповідати про їх результати Міністерству енергетики.

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