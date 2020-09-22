2020-09-22: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Сентябрь 22, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-09-22: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре во вторник утром в ходе торгов изменилилсь в цене до 41,59 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,36%.

При этом цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 39,50 доллара за баррель, прибавив 0,48%.

Нефтяные цены умеренно снижаются после резкого падения накануне, вызванного опасениями по поводу возобновления добычи на востоке Ливии и роста случаев заражения коронавирусом в ряде стран мира, пишет «Investing.com».

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:25 мск составила $41,32 за баррель, что на $0,12 (0,29%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $1,71 (4%) — до $41,44 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к 8:18 мск времени составляла $39,22 за баррель, что на $0,09 (0,23%) выше уровня предыдущей сессии. В понедельник фьючерсы подешевели на $1,8 (4,4%) — до $39,31 за баррель.

Тревоги в связи с ростом количества заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, вероятно, сохранятся, говорят эксперты AxiCorp, отмечая, что волатильность на рынке, скорее всего, сохранится во втором полугодии текущего года.

«Краткосрочный прогноз для цен на нефть остается в лучшем случае туманным», — отмечают они.

Накануне нефть существенно подешевела на опасениях по поводу возобновления добычи на востоке Ливии.

Ливийская National Oil Corp. сообщила о возобновлении добычи на востоке страны после того, как командующий Ливийской национальной армии (ЛНА) Халиф Хафтар объявил о снятии восьмимесячной блокады нефтяных месторождений и портов в результате достижения соглашения с правительством в Триполи, сообщила агентство Dow Jones.

Национальная нефтяная корпорация Ливии готовится к отправке за рубеж первой после снятия блокады партии нефти. С этой целью нефтяной танкер «Мэрилин Шикоку», как ожидается, прибудет в предстоящий четверг из Нидерландов в порт аль-Харика на юго-востоке Ливии, сообщила понедельник газета The Libya Observer со ссылкой на представителя корпорации.

Предполагается, что танкер вывезет за рубеж один миллион баррелей нефти, отмечает издание.

Добыча нефти в Ливии после введения блокады упала до 100 тыс. баррелей в сутки с 1,3 млн б/с.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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