Гарантированный покупатель с начала года заплатил производителям электроэнергии из ВИЭ лишь треть от причитающегося

Обновлено: Сентябрь 22, 2020. Тэги: , , , , ,

Гарантированный покупатель с начала года заплатил производителям электроэнергии из ВИЭ лишь треть от причитающегося

Уровень расчетов ГП «Гарантированный покупатель» перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с начала года по состоянию на 20 сентября составляет 32,3%.

Передают Электровести.

Как свидетельствуют обновленные данные на сайте «Гарантированного покупателя», в январе-феврале предприятие полностью рассчиталось за произведенную ВИЭ электроэнергию, в марте этот показатель составил 47%, апреле-мае – 5%, июне – 4%, июле – 3,5%, августе – 65% и за 10 дней сентября – 51%.

В целом «Гарантированный покупатель» с начала года купил 7,637 млн МВт*ч «зеленой» электроэнергии, заплатив при этом 11,9 млрд грн по «зеленому» тарифу.

«Гарантированный покупатель» отмечает, что источником непогашения долгов перед объектами ВИЭ является задолженность НЭК «Укрэнерго», которая на указанную дату достигла 21,7 млрд грн.

В то же время ГП в среднем на 61% рассчиталось с начала года с НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго». По его данным, он полностью рассчитался с этими генерирующими компаниями за январь и март, на 11% – за февраль, на 29% – за апрель, на 2,7% – за май, на 51% – за июнь, на 65% – за июль. ГП также полностью рассчитался за август и сентябрь (аванс). В целом «Гарантированный покупатель» уплатил 13,9 млрд грн.

Объем электроэнергии, закупленный ГП у этих генкомпаний, составил 37,812 млн МВт*ч.

Ранее «Терминал» писал, что ЕБРР не будет кредитовать «Укрэнерго» из-за нарушения Украиной меморандума по «зеленой» энергетике.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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