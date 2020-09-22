Газпром замовив додаткові потужності для транзиту газу українською ГТС

ПАТ «Газпром» (Росія) потребує додаткових потужностей для транспортування природного газу українською ГТС у Європу в жовтні.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

НАК «Нафтогаз України» отримав додаткові потужності на міждержавних з’єднаннях. Послуги з організації транзиту будуть оплачені Газпромом додатково до основного транзитного договору.

Аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) та GSA (Польща) сьогодні, 21 вересня 2020 року. Це перший подібний аукціон.

За підсумками торгів Нафтогазу розподілені потужності на вході та на виході з ГТС України, які будуть використані для забезпечення додаткових обсягів транзиту Газпрому. При цьому такі потужності Газпром оплатить у повному обсязі, це принесе додатковий дохід як Нафтогазу, так і Оператору ГТС України.

«Кожна додаткова потужність, замовлена Газпромом – це додаткові гроші для України та її громадян. Спроможність української ГТС дозволяє задовольнити попит як Газпрому, такі інших користувачів, щодо послуг з транспортування значних обсягів газу. Україна як надійна держава-транспортер і надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу для європейських споживачів», – зазначив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома.

Нагадуємо, що у грудні 2019 року НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром» (Росія) підписали Угоду про надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України з терміном дії 2020-2024 рр. При цьому узгоджено обсяги російського газу для транспортування європейським споживачам в межах цієї угоди. Так, у 2020 році йдеться про заброньовані потужності в обсязі 65 млрд кубометрів. За такі послуги Газпром зобов’язаний сплатити понад 7 млрд дол. США.

Читайте в «Терміналі», голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ «Газпром» за транзит російського газу газотранспортною системою (ГТС) України в 2020 році в суму близько $ 2 млрд.