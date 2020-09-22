Газпром замовив додаткові потужності для транзиту газу українською ГТС

Обновлено: Сентябрь 22, 2020. Тэги: , , ,

Газпром замовив додаткові потужності для транзиту газу українською ГТС

ПАТ «Газпром» (Росія) потребує додаткових потужностей для транспортування природного газу українською ГТС у Європу в жовтні.

Про це пише пресслужба Нафтогазу.

НАК «Нафтогаз України» отримав додаткові потужності на міждержавних з’єднаннях. Послуги з організації транзиту будуть оплачені Газпромом додатково до основного транзитного договору.

Аукціон з розподілу потужностей відбувся на платформах RBP (Угорщина) та GSA (Польща) сьогодні, 21 вересня 2020 року. Це перший подібний аукціон.

За підсумками торгів Нафтогазу розподілені потужності на вході та на виході з ГТС України, які будуть використані для забезпечення додаткових обсягів транзиту Газпрому. При цьому такі потужності Газпром оплатить у повному обсязі, це принесе додатковий дохід як Нафтогазу, так і Оператору ГТС України.

«Кожна додаткова потужність, замовлена Газпромом – це додаткові гроші для України та її громадян. Спроможність української ГТС дозволяє задовольнити попит як Газпрому, такі інших користувачів, щодо послуг з транспортування значних обсягів газу. Україна як надійна держава-транспортер і надалі забезпечуватиме безперебійність транспортування газу для європейських споживачів», – зазначив перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома.

Нагадуємо, що у грудні 2019 року НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Газпром» (Росія) підписали Угоду про надання послуги з організації транспортування природного газу через територію України з терміном дії 2020-2024 рр. При цьому узгоджено обсяги російського газу для транспортування європейським споживачам в межах цієї угоди. Так, у 2020 році йдеться про заброньовані потужності в обсязі 65 млрд кубометрів. За такі послуги Газпром зобов’язаний сплатити понад 7 млрд дол. США.

Читайте в «Терміналі», голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв оцінює надходження від ПАТ «Газпром» за транзит російського газу газотранспортною системою (ГТС) України в 2020 році в суму близько $ 2 млрд.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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