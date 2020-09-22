Міненерго і UkraineInvest підписали Меморандум про співробітництво в енергетичному секторі

Обновлено: Сентябрь 22, 2020. Тэги: , ,

Міненерго і UkraineInvest підписали Меморандум про співробітництво в енергетичному секторі

В.о. Міністра енергетики Ольга Буславець провела зустріч з виконавчим директором державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» Сергієм Цівкачем.

Про це пише пресслужба Міненерго.

«В умовах реформування енергетичного сектору та трансформації його у «чистий», «зелений», декарбонізований сектор економіки, зважаючи на розвиток відновлюваних джерел енергії, одним з головних викликів на сьогодні є необхідність залучення значних обсягів інвестицій», – сказала в.о.міністра енергетики Ольга Буславець.

Вона зазначила, що енергосистема України потребує будівництва нових генеруючих потужностей, та окреслила можливі ключові напрямки подальшого співробітництва.
Це, зокрема:
— залучення інвестицій в сегменті технологій високоманеврової генерації та систем акумулювання енергії, зокрема реалізація проєктів «energy storage», які є важливими для інноваційного розвитку енергетики України та вирішення проблемних питань балансування об’єднаної енергетичної системи в умовах стрімкого зростання енергії з ВДЕ;
— розвиток водневої енергетики в Україні, залучення інвестицій у цю сферу, що включатиме реалізацію пілотних проєктів та розробку водневої концепції; вітчизняні і закордонні інвестори вже виявляють інтерес до новітнього тренду;
— реструктуризація неприбуткових вугільних шахт та трансформація вугільних регіонів України, в тому числі, з залученням закордонних партнерів.

В.о. Міністра наголосила, що Україна дотримується високих стандартів прозорості прийняття рішень та виконання міжнародних зобов’язань навіть у таких непростих умовах. Прикладом цього є вирішення кризової ситуації у сфері відновлюваної енергетики, коли у результаті тривалих переговорів вдалося досягти компромісу із інвесторами у ВДЕ та укласти Меморандум про взаєморозуміння.

Читайте в «Терміналі», Міністерство енергетики спільно з Держенергоефективності розробили розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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