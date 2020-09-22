Міненерго і UkraineInvest підписали Меморандум про співробітництво в енергетичному секторі

В.о. Міністра енергетики Ольга Буславець провела зустріч з виконавчим директором державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій» Сергієм Цівкачем.

Про це пише пресслужба Міненерго.

«В умовах реформування енергетичного сектору та трансформації його у «чистий», «зелений», декарбонізований сектор економіки, зважаючи на розвиток відновлюваних джерел енергії, одним з головних викликів на сьогодні є необхідність залучення значних обсягів інвестицій», – сказала в.о.міністра енергетики Ольга Буславець.

Вона зазначила, що енергосистема України потребує будівництва нових генеруючих потужностей, та окреслила можливі ключові напрямки подальшого співробітництва.

Це, зокрема:

— залучення інвестицій в сегменті технологій високоманеврової генерації та систем акумулювання енергії, зокрема реалізація проєктів «energy storage», які є важливими для інноваційного розвитку енергетики України та вирішення проблемних питань балансування об’єднаної енергетичної системи в умовах стрімкого зростання енергії з ВДЕ;

— розвиток водневої енергетики в Україні, залучення інвестицій у цю сферу, що включатиме реалізацію пілотних проєктів та розробку водневої концепції; вітчизняні і закордонні інвестори вже виявляють інтерес до новітнього тренду;

— реструктуризація неприбуткових вугільних шахт та трансформація вугільних регіонів України, в тому числі, з залученням закордонних партнерів.

В.о. Міністра наголосила, що Україна дотримується високих стандартів прозорості прийняття рішень та виконання міжнародних зобов’язань навіть у таких непростих умовах. Прикладом цього є вирішення кризової ситуації у сфері відновлюваної енергетики, коли у результаті тривалих переговорів вдалося досягти компромісу із інвесторами у ВДЕ та укласти Меморандум про взаєморозуміння.

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