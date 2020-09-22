США планируют создать коалицию для борьбы с «Северным потоком-2″

В Вашингтоне российский газопровод «Северный поток-2» расценивают как реальную угрозу для независимости и безопасности Европы, и поэтому работают над тем, чтобы создать международную коалицию против этого проекта.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild, пишет УНИАН.

«Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток — 2″ защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод «Северный поток — 2″ не будет достроен», — заявил Помпео.

Также Помпео сообщил, что США работают над тем, чтобы создать коалицию, которая сможет предотвратить это.

«Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, связанных с зависимостью от российского газа», — добавил он.

«Терминал» писал, проект «Северный поток 2″ закончен на 97%, это крупный инфраструктурный проект для региона, заявила, выступая в бундестаге ФРГ, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг.