США планируют создать коалицию для борьбы с «Северным потоком-2″

Обновлено: Сентябрь 22, 2020. Тэги: , ,

США планируют создать коалицию для борьбы с «Северным потоком-2″

В Вашингтоне российский газопровод «Северный поток-2» расценивают как реальную угрозу для независимости и безопасности Европы, и поэтому работают над тем, чтобы создать международную коалицию против этого проекта.

Об этом заявил государственный секретарь США Майкл Помпео в интервью изданию Bild, пишет УНИАН.

«Соединенные Штаты считают, что газопровод «Северный поток — 2″ защищает Россию, создает риск для Европы, позволяя ей попасть в зависимость от газа, поступающего из России, а также угрожает Украине, что, как я знаю, глубоко волнует многих немцев. Поэтому мы надеемся, что газопровод «Северный поток — 2″ не будет достроен», — заявил Помпео.

Также Помпео сообщил, что США работают над тем, чтобы создать коалицию, которая сможет предотвратить это.

«Мы надеемся, что правительство Германии придет к такому мнению, будь то из-за того, что произошло с господином Навальным, или из-за реальных последствий для безопасности, связанных с зависимостью от российского газа», — добавил он.

«Терминал» писал, проект «Северный поток 2″ закончен на 97%, это крупный инфраструктурный проект для региона, заявила, выступая в бундестаге ФРГ, премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Шлезвиг.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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