Украина возобновляет транспортировку газа из Словакии через ГИС Будинце

Государственная компания «Оператор ГТС Украины» завершила плановые ремонтные работы на газопроводе «Лупинг №4» у границы со Словакией.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 22 сентября транспортировка газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Будинце» может быть возобновлена в полном объеме.

«На завтра, газовые сутки 22 сентября, принимаются заявки от трейдеров на транспортировку газа из Словакии в Украину через ГИС «Будинце» в полном объеме. Газопровод и точка межгосударственного соединения начнут работу с 7:00 утра», — сказано в сообщении.

Сообщается, что газопровод «Лупинг №4» был объектом повышенного внимания, поскольку он является единственным маршрутом гарантированных поставок газа из стран ЕС в Украину. Благодаря привлечению дополнительных ресурсов сроки выполнения ремонтных работ на нем по просьбе участников рынка были минимизированы с 7 до 3 недель.

Отмечается, что восстановление работы газопровода «Лупинг №4» вернет возможность заказчикам услуг транспортировки использовать этот газопровод для импорта газа в Украину в объемах до 27 млн куб. м/сутки гарантированной и до 15,5 млн куб. м/сутки прерывистой мощности, из которых 12,2 млн куб. м/сутки уже забронированы заказчиками до конца сентября.

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