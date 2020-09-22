Украина возобновляет транспортировку газа из Словакии через ГИС Будинце

Обновлено: Сентябрь 22, 2020. Тэги: , , ,

Украина возобновляет транспортировку газа из Словакии через ГИС Будинце

Государственная компания «Оператор ГТС Украины» завершила плановые ремонтные работы на газопроводе «Лупинг №4» у границы со Словакией.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

С 22 сентября транспортировка газа через газоизмерительную станцию (ГИС) «Будинце» может быть возобновлена в полном объеме.

«На завтра, газовые сутки 22 сентября, принимаются заявки от трейдеров на транспортировку газа из Словакии в Украину через ГИС «Будинце» в полном объеме. Газопровод и точка межгосударственного соединения начнут работу с 7:00 утра», — сказано в сообщении.

Сообщается, что газопровод «Лупинг №4» был объектом повышенного внимания, поскольку он является единственным маршрутом гарантированных поставок газа из стран ЕС в Украину. Благодаря привлечению дополнительных ресурсов сроки выполнения ремонтных работ на нем по просьбе участников рынка были минимизированы с 7 до 3 недель.

Отмечается, что восстановление работы газопровода «Лупинг №4» вернет возможность заказчикам услуг транспортировки использовать этот газопровод для импорта газа в Украину в объемах до 27 млн куб. м/сутки гарантированной и до 15,5 млн куб. м/сутки прерывистой мощности, из которых 12,2 млн куб. м/сутки уже забронированы заказчиками до конца сентября.

Читайте в «Терминале», Оператор ГТС Украины потребовал от словацкого Eustream мощности для импорта газа.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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