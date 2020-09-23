2020-09-23: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в среду утром в ходе торгов изменились в цене до 41,42 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,72%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,45 доллара за баррель, потеряв 0,88%.

Цены на нефть умеренно снижаются в ходе торгов в среду после того, как Американский институт нефти (API) сообщил о росте запасов нефти в США на прошлой неделе, пишет «Investing.com».

Запасы нефти в США на неделе, завершившейся 18 сентября, выросли на 691 тыс. баррелей. По данным API, запасы бензина упали на 7,7 млн баррелей, дистиллятов — на 2,1 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 298 тыс. баррелей.

В то же время, аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидают, что данные министерства энергетики США покажут снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4 млн баррелей. По их оценкам, запасы бензина сократились на 1,9 млн баррелей, дистиллятов — выросли на 1,2 млн баррелей.

Президент Strategic Energy & Economic Research Майкл Линч считает, что данные Минэнерго США могут показать снижение запасов нефти из-за погодных условий в Мексиканском заливе, пишет MarketWatch. В конце августа на побережье США обрушился ураган «Лаура», а на прошлой неделе — ураган «Салли». В понедельник вечером побережья штата Техас достиг тропический шторм «Бета».

Согласно оценкам Бюро по вопросам безопасности и охраны окружающей среды министерства внутренних дел США, по состоянию на вторник было остановлено около 7,1% нефтедобывающих мощностей в Мексиканском заливе.

Еженедельный доклад Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране будет опубликован в среду в 17:30 МСК.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК составляет $41,4 за баррель, что на $0,32 (0,77%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,28 (0,7%), до $41,72 за баррель.

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизилась на $0,38 (0,95%) — до $39,42 за баррель. Истекший накануне октябрьский контракт по итогам предыдущих торгов подрожал на $0,29 (0,7%), до $39,6 за баррель, ноябрьский фьючерс прибавил в цене $0,26 (0,7%) и достиг $39,8 за баррель.