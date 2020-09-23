Енергоатом оголосив черговий продаж електроенергії на експорт

25 вересня 2020 року об 11:00 на майданчику ТБ “Українська енергетична біржа” розпочнеться черговий аукціон з продажу електроенергії Енергоатома.
Повідомляє Енергоатом.
Цього разу Енергоатом-Трейдинг виставив на продаж 14 900 МВт-г електроенергії базового навантаження в торговій зоні ОЕС України. Період відпуску/відбору електричної енергії — з 1 до 31 жовтня 2020 року. Стартова ціна — 1500 грн/МВт-г (без ПДВ), кількість лотів — 20.
Електроенергія, придбана на аукціоні, підлягає виключно подальшому продажу та/або постачанню за межі території України (здійснення експорту електричної енергії з ОЕС України). Покупець самостійно забезпечує доступ до міждержавних перетинів для подальшого експорту електроенергії.
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