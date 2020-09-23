ГарПок рассчитался с инвесторами ВИЭ на 32%

Уровень расчетов ГП «Гарантированный покупатель» перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) с начала года по состоянию на 20 сентября составляет 32,3%.

Об этом свидетельствуют обновленные данные на сайте «Гарантированного покупателя».

В январе-феврале предприятие полностью рассчиталось за произведенную ВИЭ электроэнергию, в марте этот показатель составил 47%, апреле-мае – 5%, июне – 4%, июле – 3,5%, августе – 65% и за 10 дней сентября – 51%.

В целом «Гарантированный покупатель» с начала года купил 7,637 млн МВт*ч «зеленой» электроэнергии, заплатив при этом 11,9 млрд грн по «зеленому» тарифу.

«Гарантированный покупатель» отмечает, что источником непогашения долгов перед объектами ВИЭ является задолженность НЭК «Укрэнерго», которая на указанную дату достигла 21,7 млрд грн.

В то же время ГП в среднем на 61% рассчиталось с начала года с НАЭК «Энергоатом» и ЧАО «Укргидроэнерго».

По его данным, он полностью рассчитался с этими генерирующими компаниями за январь и март, на 11% – за февраль, на 29% – за апрель, на 2,7% – за май, на 51% – за июнь, на 65% – за июль. ГП также полностью рассчитался за август и сентябрь (аванс). В целом «Гарантированный покупатель» уплатил 13,9 млрд грн.

Ранее «Терминал» писал, Гарантированный покупатель ожидал, что благодаря имплементации Закона № 810-их улучшится ситуация с оплатой приобретенной электроэнергии и рассчитывало на стабилизацию в энергетике. Предварительные результаты работы в августе свидетельствуют о оправдание прогнозов и оптимистичный тренд развития сектора.