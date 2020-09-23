Кабмін має у двомісячний строк розробити законопроєкти про будівництво енергоблоків № 3 та № 4 ХАЕС

Обновлено: Сентябрь 23, 2020. Тэги: , ,

Кабмін має у двомісячний строк розробити законопроєкти про будівництво енергоблоків № 3 та № 4 ХАЕС

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 406/2020 “Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики”.

Згідно з документом, Кабінет Міністрів має у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроекти про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції, а також про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки”.

Зазначимо, що експерти Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки назвали кошторис проекту нереалістичним, а його безпечність під питанням.

“Озвучена „Енергоатомом“ і підтримана президентом України Володимиром Зеленським концепція викликає більше запитань, ніж дає конкретних відповідей”, — кажуть фахівці.

Експерти нагадали, що спроба “Енергоатома” обґрунтувати можливість продовження будівництва 3 і 4 енергоблоків ХАЕС на конструкціях 1980-х років у 2009 році отримала негативний висновок Держатомрегулювання.

Раніше «Термінал» писав, Міненерго шукатиме нові джерела фінансування будівництва двох енергоблоків ХАЕС.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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