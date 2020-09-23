Кабмін має у двомісячний строк розробити законопроєкти про будівництво енергоблоків № 3 та № 4 ХАЕС

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 406/2020 “Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики”.



Згідно з документом, Кабінет Міністрів має у двомісячний строк внести на розгляд Верховної Ради законопроекти про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції, а також про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення механізму використання коштів фінансового резерву для зняття з експлуатації атомних блоків, що формується відповідно до Закону України “Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки”.

Зазначимо, що експерти Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки назвали кошторис проекту нереалістичним, а його безпечність під питанням.

“Озвучена „Енергоатомом“ і підтримана президентом України Володимиром Зеленським концепція викликає більше запитань, ніж дає конкретних відповідей”, — кажуть фахівці.

Експерти нагадали, що спроба “Енергоатома” обґрунтувати можливість продовження будівництва 3 і 4 енергоблоків ХАЕС на конструкціях 1980-х років у 2009 році отримала негативний висновок Держатомрегулювання.

Раніше «Термінал» писав, Міненерго шукатиме нові джерела фінансування будівництва двох енергоблоків ХАЕС.