«Нафтогаз» у вересні підвищив ціну на газ для теплокомуненерго

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у вересні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 4,319 грн за куб.м, що на 45,3% вище ціни блакитного палива в серпні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

«У вересні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» поставляє газ в рамках спеціальних зобов’язань (ПСО), становить 4318,99 грн за 1 тис.куб. м (без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами)», — сказано в повідомленні.

Прес-служба компанії зазначила, що вереснева ціна на 7% менше в порівнянні з початком року і на 4% менше в порівнянні з вереснем 2019 року. Також середньозважена ціна ПСО за 9 місяців 2020 року на 40% нижче в порівнянні з ціною 9 місяців 2019 року.

У компанії нагадали, що «Нафтогаз» до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку природного газу.

«Термінал» писав, ПАТ «Газпром» (Росія) потребує додаткових потужностей для транспортування природного газу українською ГТС у Європу в жовтні.