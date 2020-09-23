«Нафтогаз» у вересні підвищив ціну на газ для теплокомуненерго

Обновлено: Сентябрь 23, 2020. Тэги: , ,

«Нафтогаз» у вересні підвищив ціну на газ для теплокомуненерго

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» у вересні встановила оптову ціну на газ для виробників теплової енергії на рівні 4,319 грн за куб.м, що на 45,3% вище ціни блакитного палива в серпні.

Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

«У вересні 2020 року оптова ціна на природний газ для виробників теплової енергії, яким НАК «Нафтогаз України» поставляє газ в рамках спеціальних зобов’язань (ПСО), становить 4318,99 грн за 1 тис.куб. м (без урахування ПДВ і витрат на транспортування газу магістральними та розподільними трубопроводами)», — сказано в повідомленні.

Прес-служба компанії зазначила, що вереснева ціна на 7% менше в порівнянні з початком року і на 4% менше в порівнянні з вереснем 2019 року. Також середньозважена ціна ПСО за 9 місяців 2020 року на 40% нижче в порівнянні з ціною 9 місяців 2019 року.

У компанії нагадали, що «Нафтогаз» до 1 травня 2021 року постачає природний газ для виробників тепла, які підпадають під дію Положення про покладання спеціальних зобов’язань на суб’єктів ринку природного газу.

«Термінал» писав, ПАТ «Газпром» (Росія) потребує додаткових потужностей для транспортування природного газу українською ГТС у Європу в жовтні.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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