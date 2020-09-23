НКРЕКП затвердила Порядок розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу

Повідомляє НКРЕКП.
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, прийняла постанову «Про затвердження Порядку розслідування порушень законодавства щодо функціонування ринків електричної енергії та природного газу» (далі – Порядок).
Порядок визначає процедуру розслідування Регулятором порушень законодавства щодо:
- функціонування ринків електричної енергії та природного газу, зокрема щодо початку розслідування, його організації та проведення;
- прав та обов’язків суб’єктів розслідування у ході його проведення, а також взаємодії учасників/суб’єктів відповідних ринків з Регулятором;
- оформлення результатів розслідування.
Прийняття Порядку покликане швидше реагувати на нетипову поведінку учасників/суб’єктів ринків та виявляти порушення чинного законодавства, що в свою чергу забезпечить належне функціонування ринків електричної енергії та природного газу, притягнення до відповідальності учасників/суб’єктів таких ринків за недотримання законодавства, сприяння економічній конкуренції на таких ринках та захист прав споживачів.
Раніше «Термінал» писав, що НКРЕКП обіцяє розслідувати скарги щодо «температурних коефіцієнтів».