З 2021 року в Україні запроваджується національний ринок квот на парникові гази

Обновлено: Сентябрь 23, 2020. Тэги: , , ,

З 2021 року в Україні запроваджується національний ринок квот на парникові гази

Кабінет Міністрів України за підсумками чергового засідання 23 вересня ухвалив низку рішень щодо покращення механізмів та інструментів для дієвого моніторингу та оцінки впливу на довкілля.

Інформує Урядовий портал.

Зокрема, затверджено кілька постанов, які спрямовані на запуск національного ринку торгівлі квот парниковими газами з 2021 року.

«У рамках Угоди про асоціацію з ЄС Україна брала на себе зобов’язання щодо імплементації низки документів з протидії змінам клімату. І це одна з таких ініціатив. Впровадження ринку парникових газів — це «плюс» до репутації України як надійного учасника глобальних процесів по боротьбі зі змінами клімату. Крім того, це і вимога часу, адже якщо Україна своєчасно не запровадить систему обліку щодо викиду газів, то може постраждати бізнес, який буде платити додаткові податки для експорту своєї продукції», — зазначив Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр, ця ініціатива — довготривалий стратегічний план, який розрахований на 7 наступних років.

Раніше «Термінал» писав, що Україна стане кліматично нейтральною країною — Мінекоенерго.

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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