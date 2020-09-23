З 2021 року в Україні запроваджується національний ринок квот на парникові гази

Кабінет Міністрів України за підсумками чергового засідання 23 вересня ухвалив низку рішень щодо покращення механізмів та інструментів для дієвого моніторингу та оцінки впливу на довкілля.

Інформує Урядовий портал.

Зокрема, затверджено кілька постанов, які спрямовані на запуск національного ринку торгівлі квот парниковими газами з 2021 року.

«У рамках Угоди про асоціацію з ЄС Україна брала на себе зобов’язання щодо імплементації низки документів з протидії змінам клімату. І це одна з таких ініціатив. Впровадження ринку парникових газів — це «плюс» до репутації України як надійного учасника глобальних процесів по боротьбі зі змінами клімату. Крім того, це і вимога часу, адже якщо Україна своєчасно не запровадить систему обліку щодо викиду газів, то може постраждати бізнес, який буде платити додаткові податки для експорту своєї продукції», — зазначив Денис Шмигаль.

Як зауважив Прем’єр-міністр, ця ініціатива — довготривалий стратегічний план, який розрахований на 7 наступних років.

Раніше «Термінал» писав, що Україна стане кліматично нейтральною країною — Мінекоенерго.