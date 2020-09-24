2020-09-24: Мировые цены на нефть в коррекции

Обновлено: Сентябрь 24, 2020. Тэги: , , , , , ,

2020-09-24: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 41,30 доллара за баррель.

Об этом пишет  УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,13%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,35 доллара за баррель, потеряв 1,45%.

Цены на нефть снижаются в четверг после повышения накануне на данных о снижении запасов нефти в США по итогам второй недели подряд, пишет «Investing.com».

Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах, пишет Dow Jones.

Согласно докладу министерства энергетики США, обнародованному накануне, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей — до 494,41 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 4,03 млн баррелей и составили 227,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,36 млн баррелей, максимальными темпами с марта, до 175,94 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $41,36 за баррель, что на $0,41 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,05 (0,1%), до $41,77 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,42 за баррель, что на $0,51 (1,28%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на $0,13 (0,3%) — до $39,93 за баррель.

Цены на нефть, вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, поскольку рынок очень чувствителен к ситуации с коронавирусом, и особенно к новостям об ограничительных мерах, принимаемых для сдерживания распространения Covid-19, отмечают эксперты AxiCorp.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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