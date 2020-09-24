2020-09-24: Мировые цены на нефть в коррекции

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в ноябре в четверг утром в ходе торгов упали в цене до 41,30 доллара за баррель.

Об этом пишет УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:03, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,13%.

При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 39,35 доллара за баррель, потеряв 1,45%.

Цены на нефть снижаются в четверг после повышения накануне на данных о снижении запасов нефти в США по итогам второй недели подряд, пишет «Investing.com».

Давление на рынок оказывает ухудшение перспектив восстановления мировой экономики и, соответственно, спроса на нефть в связи с возобновившимся ростом заболеваемости COVID-19 во многих странах, пишет .

Согласно докладу министерства энергетики США, обнародованному накануне, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 1,64 млн баррелей — до 494,41 млн баррелей.

Запасы бензина снизились на 4,03 млн баррелей и составили 227,5 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов уменьшились на 3,36 млн баррелей, максимальными темпами с марта, до 175,94 млн баррелей.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 мск в четверг составляет $41,36 за баррель, что на $0,41 (0,98%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $0,05 (0,1%), до $41,77 за баррель.

Цена фьючерсов на на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $39,42 за баррель, что на $0,51 (1,28%) ниже уровня предыдущей сессии. Во вторник фьючерсы подорожали на $0,13 (0,3%) — до $39,93 за баррель.

Цены на нефть, вероятно, останутся под давлением в ближайшее время, поскольку рынок очень чувствителен к ситуации с коронавирусом, и особенно к новостям об ограничительных мерах, принимаемых для сдерживания распространения Covid-19, отмечают эксперты AxiCorp.