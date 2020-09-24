На Хмельницькій АЕС зібралася робоча група

На Хмельницькій АЕС, в рамках підготовчого періоду будівництва енергоблоків №3,4, почала працювати робоча група, до складу якої увійшли фахівці ВП «Атомпроектінжиніринг», ВП «Атоменергомаш», НАЕК «Енергоатом», ВП КБ «Атомприлад», АТ «КІЕП» та ПрАТ «Юженергобуд».
Про це пише пресслужба Енергоатому.
Завданням робочої групи є огляд існуючих будівельних конструкцій будівель та споруд енергоблоків №3,4 ХАЕС, об’єктів будівельної бази та обладнання на складах, а також підготовка завдання про склад підготовчого періоду будівництва. Крім того фахівці Енергоатом мають опрацювати питання кількості кранів, включаючи один з найбільших в Україні кран Kroll для проведення будівельних робіт, а також питання розміщення майбутньої дирекції з добудови енергоблоків №3, 4. ХАЕС.
«Термінал» писав, президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 406/2020 “Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики”.