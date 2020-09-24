На Хмельницькій АЕС зібралася робоча група

Обновлено: Сентябрь 24, 2020. Тэги: , , ,

На Хмельницькій АЕС зібралася робоча група

На Хмельницькій АЕС, в рамках підготовчого періоду будівництва енергоблоків №3,4, почала працювати робоча група, до складу якої увійшли фахівці ВП «Атомпроектінжиніринг», ВП «Атоменергомаш», НАЕК «Енергоатом», ВП КБ «Атомприлад», АТ «КІЕП» та ПрАТ «Юженергобуд».

Про це пише пресслужба Енергоатому.

Завданням робочої групи є огляд існуючих будівельних конструкцій будівель та споруд енергоблоків №3,4 ХАЕС, об’єктів будівельної бази та обладнання на складах, а також підготовка завдання про склад підготовчого періоду будівництва. Крім того фахівці Енергоатом мають опрацювати питання кількості кранів, включаючи один з найбільших в Україні кран Kroll для проведення будівельних робіт, а також питання розміщення майбутньої дирекції з добудови енергоблоків №3, 4. ХАЕС.

«Термінал» писав, президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 406/2020 “Про невідкладні заходи щодо стабілізації ситуації в енергетичній сфері та подальшого розвитку ядерної енергетики”.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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