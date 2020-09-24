Нафтогаз та Енергоатом домовилися разом розвивати водневу енергетику в Україні

Обновлено: Сентябрь 24, 2020. Тэги: , ,

Нафтогаз та Енергоатом домовилися разом розвивати водневу енергетику в Україні

НАК «Нафтогаз України» та НАЕК «Енергоатом» досягли домовленостей щодо спільної роботи над реалізацією Водневої стратегії для кліматично нейтральної Європи. Відповідний меморандум державні енергокомпанії уклали сьогодні, 24 вересня.

Повідомляє Нафтогаз.

Пріоритетними напрямами співпраці Нафтогазу та Енергоатому стануть виробництво водню – шляхом використання наявних в Україні потужностей та створення нових, а також зберігання водню.

Меморандум встановлює рамки стратегічного співробітництва та партнерства енергокомпаній з питань, що становлять предмет спільного інтересу. Це розбудова та модернізація енергетичного сектору України, інтегрованого з європейським ринком; декарбонізація енергетичної системи; розкриття потенціалу водневої енергетики України; підвищення енергоефективності і забезпечення розвитку ринків, торгівлі та кооперації у сфері водневої енергетики. Все це є необхідним для реалізації енергетичного переходу і максимізації цінності національних ресурсів України.

Сторони впроваджуватимуть принципи сталого розвитку в Україні та здійснюватимуть заходи задля переходу до кліматично нейтральної циркулярної водневої економіки до 2050 року.

Для цього потрібні рішення щодо розбудови внутрішнього ринку водневих технологій в Україні, вдосконалення виробничих потужностей та процесів виробництва, зберігання й використання водню. Це також дозволить збільшити стійкість ОЕС України та Європи, зменшити споживання природного газу та інших енергоносіїв; відповідно зменшити викиди вуглецю та інших забруднюючих речовин.

Читайте у «Терміналі»: воднева енергетика може стати драйвером для сталого економічного розвитку України, — Держенергоефективності.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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