Нафтогаз та Енергоатом домовилися разом розвивати водневу енергетику в Україні

НАК «Нафтогаз України» та НАЕК «Енергоатом» досягли домовленостей щодо спільної роботи над реалізацією Водневої стратегії для кліматично нейтральної Європи. Відповідний меморандум державні енергокомпанії уклали сьогодні, 24 вересня.

Повідомляє Нафтогаз.

Пріоритетними напрямами співпраці Нафтогазу та Енергоатому стануть виробництво водню – шляхом використання наявних в Україні потужностей та створення нових, а також зберігання водню.

Меморандум встановлює рамки стратегічного співробітництва та партнерства енергокомпаній з питань, що становлять предмет спільного інтересу. Це розбудова та модернізація енергетичного сектору України, інтегрованого з європейським ринком; декарбонізація енергетичної системи; розкриття потенціалу водневої енергетики України; підвищення енергоефективності і забезпечення розвитку ринків, торгівлі та кооперації у сфері водневої енергетики. Все це є необхідним для реалізації енергетичного переходу і максимізації цінності національних ресурсів України.

Сторони впроваджуватимуть принципи сталого розвитку в Україні та здійснюватимуть заходи задля переходу до кліматично нейтральної циркулярної водневої економіки до 2050 року.

Для цього потрібні рішення щодо розбудови внутрішнього ринку водневих технологій в Україні, вдосконалення виробничих потужностей та процесів виробництва, зберігання й використання водню. Це також дозволить збільшити стійкість ОЕС України та Європи, зменшити споживання природного газу та інших енергоносіїв; відповідно зменшити викиди вуглецю та інших забруднюючих речовин.

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