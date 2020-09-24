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Секретар РНБО заявляє про серйозну кризу неплатежів у сфері енергетики

Обновлено: Сентябрь 24, 2020. Тэги: ,

Секретар РНБО заявляє про серйозну кризу неплатежів у сфері енергетики
Рада експертів з питань енергетичної безпеки під час засідання на чолі з секретарем РНБО Олексієм Даніловим обговорили стан підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону та функціонування ринків електроенергії і природного газу в Україні.

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.

«Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів засідання Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Учасники засідання розглянули проблемні питання щодо стану підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону 2020/2021 рр., а також функціонування ринків електричної енергії і природного газу й обговорили шляхи вдосконалення їх роботи», — йдеться у повідомленні.

За словами Данілова, Стратегією національної безпеки передбачено розробити та затвердити низку стратегій в пріоритетних сферах життєдіяльності та розвитку України.

У цьому контексті він наголосив, що Рада експертів має стати майданчиком, на якому буде сформульовано основні положення Стратегії енергетичної безпеки і визначено інструменти для досягнення конкретних результатів її реалізації.

Крім того, Рада експертів має долучитися до розробки Стратегій економічної безпеки, екологічної безпеки та адаптації до зміни клімату, кібербезпеки України.

Як зазначається, Данілов звернув увагу учасників засідання на «критичну ситуацію» в енергетичній сфері. За його словами, «система управління розбалансована та керується у «ручному» режимі, існує серйозна криза неплатежів, фінансовий стан підприємств складний». «Усе це може призвести до дуже небезпечних наслідків», — цитує Данілова пресслужба.

Наголошується, що учасники засідання детально обговорили стан справ на ринку електроенергії і підготовки підприємств ПЕК до опалювального сезону. За підсумками обговорення Кабінетові Міністрів, окремим міністерствам і відомствам будуть внесені рекомендації щодо вжиття заходів до стабілізації ситуації у галузі, зокрема напрацювання рішень стосовно покращення фінансового стану підприємств, розв’язання проблеми неплатежів та усунення небалансів на ринку електроенергії.

Секретар РНБО України також наголосив, що Апарат Ради має отримувати верифіковану інформацію щодо балансу виробництва і фінансового стану енергетичної галузі для інформування Президента України.

Рада експертів з питань енергетичної безпеки запропонувала провести окреме засідання для детального обговорення ситуації на ринку природного газу, повідомили в пресслужбі.

Раніше в «Терміналі» писав, Зеленський створив Раду експертів з енергетики при РНБО.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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