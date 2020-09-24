Секретар РНБО заявляє про серйозну кризу неплатежів у сфері енергетики

Про це повідомляє пресслужба Радбезу.
«Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов провів засідання Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Учасники засідання розглянули проблемні питання щодо стану підготовки підприємств паливно-енергетичного комплексу до опалювального сезону 2020/2021 рр., а також функціонування ринків електричної енергії і природного газу й обговорили шляхи вдосконалення їх роботи», — йдеться у повідомленні.
За словами Данілова, Стратегією національної безпеки передбачено розробити та затвердити низку стратегій в пріоритетних сферах життєдіяльності та розвитку України.
У цьому контексті він наголосив, що Рада експертів має стати майданчиком, на якому буде сформульовано основні положення Стратегії енергетичної безпеки і визначено інструменти для досягнення конкретних результатів її реалізації.
Як зазначається, Данілов звернув увагу учасників засідання на «критичну ситуацію» в енергетичній сфері. За його словами, «система управління розбалансована та керується у «ручному» режимі, існує серйозна криза неплатежів, фінансовий стан підприємств складний». «Усе це може призвести до дуже небезпечних наслідків», — цитує Данілова пресслужба.
Наголошується, що учасники засідання детально обговорили стан справ на ринку електроенергії і підготовки підприємств ПЕК до опалювального сезону. За підсумками обговорення Кабінетові Міністрів, окремим міністерствам і відомствам будуть внесені рекомендації щодо вжиття заходів до стабілізації ситуації у галузі, зокрема напрацювання рішень стосовно покращення фінансового стану підприємств, розв’язання проблеми неплатежів та усунення небалансів на ринку електроенергії.
Рада експертів з питань енергетичної безпеки запропонувала провести окреме засідання для детального обговорення ситуації на ринку природного газу, повідомили в пресслужбі.
Раніше в «Терміналі» писав, Зеленський створив Раду експертів з енергетики при РНБО.