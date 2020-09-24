УЕБ запустила короткостроковий ринок газу для добового балансування

Учасники ринку отримають можливість уторговувати свої небаланси в межах однієї доби з метою добового балансування своїх портфоліо.
Про це повідомляє пресслужба УЕБ, пише «Термінал».
«Торгова платформа працює в режимі continuous trading на внутрішньодобовому ринку. Розрахунки за укладеними угодами відбуваються з використанням рахунків ескроу, для управління ризиком несплати», — йдеться у повідомленні.
«Запуск торгів у добовому режимі — це черговий крок до створення повноцінної газової біржі в Україні. Сьогодні учасники отримують ще один важливий ринковий інструмент, що дозволить врегулювати власні небаланси, що особливо в умовах посилення штрафів за небаланси та обмеження потужності на використання ПСГ «, — сказав гендиректор УЕБ Олександр Коваленко.
«Термінал» писав, Електроенергія від приватних компаній на УЕБ.