Україна та Словаччина домовилися про реверс газу

Україна та Словаччина працюють над угодою щодо реверсних поставок газу в Україну. Також є домовленість щодо використання української ГТС.

Передає РБК-Україна.

«Ми узгодили, що в жовтні маємо завершити роботу над технічними питаннями для над імплементації цією угоди. Ми також цінуємо ключову роль Словаччини у питанні реверсних поставок газу в Україну», — сказав Президент України.

За його словами, також домовилися про використання наших транзитних потужностей. «Мова про комбіновані перевезення Азія — Європа», — уточнив він.

Раніше «Термінал» писав, що Оператор ГТС Украины потребовал от словацкого Eustream мощности для импорта газа.