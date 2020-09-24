В Україні залучать €300 мільйонів від ЄІБ на енергоефективність

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.
У відомстві зауважують, що реалізація розпорядження “Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту “Енергоефективність громадських будівель в Україні”, дасть змогу здійснити заходи з енергоефективності у невеликих містах, що значно зменшить навантаження на державний та місцеві бюджети за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв.
Заходи з енергоефективності будуть впроваджуватися у дитячих садках, школах, лікарнях, адміністративних та інших будівлях соціального та культурного призначення.
Іншим розпорядженням Кабінет Міністрів сформував персональний склад делегації з представників Мінрегіону, Мінфіну, Мінекономіки, МЗС та Мін’юсту та директиви для участі у переговорах з ЄІБ для подальшого підписання Фінансової угоди та реалізації проекту “Енергоефективність громадських будівель в Україні”.