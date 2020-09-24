В Україні залучать €300 мільйонів від ЄІБ на енергоефективність

Обновлено: Сентябрь 24, 2020. Тэги: , ,

В Україні залучать €300 мільйонів від ЄІБ на енергоефективність
Кабінет Міністрів ухвалив два розпорядження для залучення позики Європейського інвестиційного банку у розмірі 300 млн євро на енергоефективність.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій.

У відомстві зауважують, що реалізація розпорядження “Про залучення коштів позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації проєкту “Енергоефективність громадських будівель в Україні”, дасть змогу здійснити заходи з енергоефективності у невеликих містах, що значно зменшить навантаження на державний та місцеві бюджети за рахунок економії видатків на оплату енергоносіїв.

Заходи з енергоефективності будуть впроваджуватися у дитячих садках, школах, лікарнях, адміністративних та інших будівлях соціального та культурного призначення.

Іншим розпорядженням Кабінет Міністрів сформував персональний склад делегації з представників Мінрегіону, Мінфіну, Мінекономіки, МЗС та Мін’юсту та директиви для участі у переговорах з ЄІБ для подальшого підписання Фінансової угоди та реалізації проекту “Енергоефективність громадських будівель в Україні”.

На думку міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова, досягнення домовленостей з Європейським інвестиційним банком щодо довгострокової низьковідсоткової позики, спрямованої на підвищення енергоефективності у будівлях соціального призначення, створює міцний фундамент для впровадження реформи енергоефективності та забезпечить фінансову можливість для розвитку муніципального енергоефективного простору.
Читайте в «Терміналі», впровадження «зеленого» курсу стимулюватиме Україну реформувати енергосистему.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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