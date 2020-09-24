В Україні затвердили нові стандарти якості бензину

Обновлено: Сентябрь 24, 2020. Тэги: , ,

В Україні затвердили нові стандарти якості бензину
Кабінет Міністрів ухвалив розроблену Міністерством енергетики постанову, що вносить зміни до Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив.

Про це повідомили в пресслужбі Міненерго за підсумками засідання уряду 23 вересня.

У міністерстві пояснили, що зміни до Технічного регламенту, зокрема, стосуються:

встановлення чітких норм вмісту сірки в рідких паливах, які використовуються на території України;

уточнення та введення нових термінів та визначень.

«Проєкт постанови розроблено Міністерством енергетики з метою імплементації директив Європейського Союзу», — зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.

Рішення покликане запобігти продажу неякісного палива на внутрішньому ринку, встановити єдині обов’язкові екологічні вимоги до різних видів палива відповідно до європейських стандартів.

У міністерстві стверджують, що постанова дозволить створити належні умови для виконання Україною вимог щодо дотримання європейських норм викидів в атмосферне повітря від використання нафтопродуктів.

«Термінал» писав, Кабінет Міністрів України за підсумками чергового засідання 23 вересня ухвалив низку рішень щодо покращення механізмів та інструментів для дієвого моніторингу та оцінки впливу на довкілля.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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