В Україні затвердили нові стандарти якості бензину

Про це повідомили в пресслужбі Міненерго за підсумками засідання уряду 23 вересня.
У міністерстві пояснили, що зміни до Технічного регламенту, зокрема, стосуються:
встановлення чітких норм вмісту сірки в рідких паливах, які використовуються на території України;
уточнення та введення нових термінів та визначень.
«Проєкт постанови розроблено Міністерством енергетики з метою імплементації директив Європейського Союзу», — зазначила в.о. міністра енергетики Ольга Буславець.
У міністерстві стверджують, що постанова дозволить створити належні умови для виконання Україною вимог щодо дотримання європейських норм викидів в атмосферне повітря від використання нафтопродуктів.
«Термінал» писав, Кабінет Міністрів України за підсумками чергового засідання 23 вересня ухвалив низку рішень щодо покращення механізмів та інструментів для дієвого моніторингу та оцінки впливу на довкілля.